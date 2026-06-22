«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади

·19·Ўзбекистон
«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади

«Янги Тошкент» лойиҳаси пойтахтдан алоҳида йўлдош шаҳар сифатида эмас, балки Тошкентнинг узвий давоми сифатида ривожлантирилади. Бу ҳақда ТМИФ-26 доирасида қурилиш дирекцияси раҳбари Давронжон Адилов маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, 2025 йилда ҳудуднинг муҳандислик-коммуникация тармоқларига йўналтирилган инвестициялар ҳажми 700 миллион доллардан ошган. Ҳозирга қадар «Янги Тошкент»да 2 миллион квадрат метрдан зиёд бинолар қурилган. Улар орасида олий таълим муассасалари ва спорт ареналари ҳам бор.

Лойиҳада шаҳар микроклиматини бошқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳудудда Марказий Осиёда илк бор ягона марказлашган иситиш ва совитиш тизимини ишга тушириш режалаштирилган. Шунингдек, ҳаво ҳароратини пасайтириш учун сунъий каналлар тармоғи барпо этилади.

Экология йўналишида чиқиндиларни ҳудуднинг ўзида тўлиқ қайта ишлаш тизими йўлга қўйилади. Қайта ишланган чиқиндилардан электр энергияси олиш кўзда тутилган.

Шаҳарсозлик концепцияси «15 дақиқалик қулайлик» тамойилига асосланади. Яъни аҳоли асосий ижтимоий ва маиший объектларга пиёда 15 дақиқа ичида етиб бориши мумкин бўлади.

2026 йилда «Янги Тошкент» ҳудудида Миллий кутубхона ҳамда «Янги Ўзбекистон» университетини очиш режалаштирилган.

Янги ТошкентДавронжон АдиловЯнги Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаЎзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаБугун, 11:33Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинТошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:23Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаТошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаКеча, 20:15Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиКеча, 19:21Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориЎзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориКеча, 17:34Мамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаМамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаКеча, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди