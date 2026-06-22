«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади
«Янги Тошкент» лойиҳаси пойтахтдан алоҳида йўлдош шаҳар сифатида эмас, балки Тошкентнинг узвий давоми сифатида ривожлантирилади. Бу ҳақда ТМИФ-26 доирасида қурилиш дирекцияси раҳбари Давронжон Адилов маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, 2025 йилда ҳудуднинг муҳандислик-коммуникация тармоқларига йўналтирилган инвестициялар ҳажми 700 миллион доллардан ошган. Ҳозирга қадар «Янги Тошкент»да 2 миллион квадрат метрдан зиёд бинолар қурилган. Улар орасида олий таълим муассасалари ва спорт ареналари ҳам бор.
Лойиҳада шаҳар микроклиматини бошқаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳудудда Марказий Осиёда илк бор ягона марказлашган иситиш ва совитиш тизимини ишга тушириш режалаштирилган. Шунингдек, ҳаво ҳароратини пасайтириш учун сунъий каналлар тармоғи барпо этилади.
Экология йўналишида чиқиндиларни ҳудуднинг ўзида тўлиқ қайта ишлаш тизими йўлга қўйилади. Қайта ишланган чиқиндилардан электр энергияси олиш кўзда тутилган.
Шаҳарсозлик концепцияси «15 дақиқалик қулайлик» тамойилига асосланади. Яъни аҳоли асосий ижтимоий ва маиший объектларга пиёда 15 дақиқа ичида етиб бориши мумкин бўлади.
2026 йилда «Янги Тошкент» ҳудудида Миллий кутубхона ҳамда «Янги Ўзбекистон» университетини очиш режалаштирилган.
…