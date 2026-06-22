Ўзбекистонда 1-синфга қабул жараёни бошланди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1-синфга қабул жараёни бошланди

Ўзбекистонда болаларни мактабларнинг 1-синфига қабул қилиш жараёни бошланди. Жорий йилда 2019 йилнинг 1 январидан 31 декабригача туғилган болалар биринчи синфга қабул қилинади.

Қабул икки босқичда ташкил этилади. 20 июндан 31 июлгача ҳужжатлар мактабга бириктирилган микроҳудуд бўйича қабул қилинади. Бу даврда ота-оналар фарзандини яшаш манзилига тегишли мактабга рўйхатдан ўтказиши мумкин.

1 августдан 15 августгача эса бўш ўринлар мавжуд бўлган мактабларга микроҳудуддан ташқари қабул амалга оширилади. Бунда болани бошқа ҳудуддаги мактабга жойлаштириш имконияти бўш ўринлар сонига боғлиқ бўлади.

Мамлакатнинг 135 та туман ва шаҳрида электрон навбат тизими жорий этилган. Ота-оналар аризани «my.maktab.uz» ёки «my.gov.uz» порталлари орқали онлайн юбориши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаЎзгидромет огоҳлантирди: қатор ҳудудларда сел хавфи кучаймоқдаБугун, 11:33Тошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинТошкентда ҳафта давомида ҳарорат 39 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 11:23«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этиладиБугун, 11:06Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаТошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқдаКеча, 20:15Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиКеча, 19:21Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориЎзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориКеча, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди