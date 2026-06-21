Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатилади

·0·Ўзбекистон
Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатилади

Тошкент жамоат транспортида ёзги мавсумда йўловчиларга қулай шароит яратиш бўйича назорат кучайтирилди.

Янги талабларга кўра, ҳаво ҳарорати +28 даражадан ошса, барча автобус ва электробусларда кондиционерлар узлуксиз ишлаши шарт.

Шунингдек, транспорт салонидаги ҳарорат +26 даража атрофида сақланиши белгиланди.

Қоидаларга амал қилмаган ташувчиларга нисбатан чора кўрилади. Бу жараённи назорат қилиш учун Транспорт вазирлиги томонидан махсус ишчи гуруҳлар ташкил этилди.

Мутасаддилар шаҳар йўналишларида кутилмаган текширувлар ўтказиб, салонлардаги ҳарорат ва кондиционерлар ишини назорат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориЎзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориБугун, 17:34Мамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаМамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаБугун, 14:0721 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тунБугун, 12:03Эски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиЭски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиБугун, 11:07Ўзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиЎзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиКеча, 20:42Жалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаЖалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаКеча, 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди