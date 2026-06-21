Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент жамоат транспортида ёзги мавсумда йўловчиларга қулай шароит яратиш бўйича назорат кучайтирилди.
Янги талабларга кўра, ҳаво ҳарорати +28 даражадан ошса, барча автобус ва электробусларда кондиционерлар узлуксиз ишлаши шарт.
Шунингдек, транспорт салонидаги ҳарорат +26 даража атрофида сақланиши белгиланди.
Қоидаларга амал қилмаган ташувчиларга нисбатан чора кўрилади. Бу жараённи назорат қилиш учун Транспорт вазирлиги томонидан махсус ишчи гуруҳлар ташкил этилди.
Мутасаддилар шаҳар йўналишларида кутилмаган текширувлар ўтказиб, салонлардаги ҳарорат ва кондиционерлар ишини назорат қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…