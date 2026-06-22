Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқларда

·0·Спорт
Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқларда

Жаҳон чемпионати ўтаётган ҳудудларда эндиликда Ўзбекистон номи туширилган музқаймоқлар ҳам савдога чиқарилмоқда.

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлигида ўтказилаётган ЖЧ-2026 мусобақасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси узоқ йиллик — 34 йиллик кутишдан сўнг ўзининг илк учрашувини ўтказди. Дастлабки баҳсда жамоамиз Колумбияга қарши майдонга тушиб, 3:1 ҳисобида имкониятни бой берди.

Шунга қарамай, учрашувдан кейин эътибор фақат натижага эмас, балки Ўзбекистонга бўлган қизиқишга ҳам қаратилди.

Айниқса, трибунадаги кичик мухлис Исфандиёрнинг ҳиссиётларга бой лавҳалари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, терма жамоамизга нисбатан эътиборни янада кучайтирди.

Бундан ташқари, Мундиал ўтаётган мамлакатларда Ўзбекистон байроғи ва миллий жамоа рамзлари акс этган турли маҳсулотлар пайдо бўлаётгани ҳақида видеолар ҳам тарқалмоқда. Улар орасида музқаймоқлар ҳам борлиги мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Бу ҳолат Ўзбекистон номи халқаро майдонда тобора кўпроқ тилга олинаётганидан далолат беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 12:21Туркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймизТуркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймизБугун, 12:09Салоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қоладиСалоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қоладиБугун, 12:05Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаДунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаБугун, 12:01Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиМуҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиБугун, 11:55Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди