ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтади

·0·Спорт
ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтади

2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг иккинчи тур баҳслари давом этмоқда. Бугун, 22 июнь куни ва 23 июнга ўтар кечаси «I» ҳамда «J» гуруҳларидан ўрин олган тўртта муҳим учрашув ўтказилади.

Куннинг дастлабки баҳсида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Австрия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Соат 22:00 да бошланадиган ушбу учрашув гуруҳда пешқадамлик учун курашда муҳим аҳамият касб этади. Лионель Месси етакчилигидаги аргентиналиклар навбатдаги ғалабани қўлга киритишга ҳаракат қилади, Австрия эса фаворитга муносиб қаршилик кўрсатишни мақсад қилган.

Тунги соат 02:00 да Франция ва Ироқ терма жамоалари ўзаро куч синашади. Таркибида жаҳон футболи юлдузлари жамланган французлар баҳснинг асосий фаворити ҳисобланади. Бироқ Ироқ терма жамоаси ҳам жамоавий интизом ва курашувчанлик орқали сенсация қайд этишга уринади.

Соат 05:00 да Норвегия Сенегалга қарши тўп суради. Европа ва Африка футбол мактаблари тўқнашадиган мазкур учрашувда тезлик, жисмоний кураш ҳамда ҳужумкор ҳаракатлар кўп бўлиши кутилмоқда. Икки жамоа учун ҳам натижа кейинги босқичга чиқиш имкониятига бевосита таъсир қилиши мумкин.

Бугунги дастурни соат 08:00 да бошланадиган Иордания — Жазоир баҳси якунлаб беради. Илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Иордания навбатдаги тарихий натижа учун курашади. Тажрибали ва жисмонан бақувват Жазоир эса уч очкони қўлга киритиш ниятида майдонга тушади.

Бугунги учрашувлар — 22/23 июнь:

22:00 — Аргентина — Австрия

02:00 — Франция — Ироқ

05:00 — Норвегия — Сенегал

08:00 — Иордания — Жазоир

Жаҳон чемпионатининг иккинчи тури қизғин ва муросасиз баҳсларни ваъда қилмоқда. Айниқса, Аргентина — Австрия ҳамда Норвегия — Сенегал учрашувлари футбол мухлисларида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймизТуркия ФФ президенти: Монтеллани йўл-йўлакай учраганларга алмаштирмаймизБугун, 12:09Салоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қоладиСалоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қоладиБугун, 12:05Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаДунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаБугун, 12:01Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиМуҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиБугун, 11:55Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди