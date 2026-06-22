ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтади
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичининг иккинчи тур баҳслари давом этмоқда. Бугун, 22 июнь куни ва 23 июнга ўтар кечаси «I» ҳамда «J» гуруҳларидан ўрин олган тўртта муҳим учрашув ўтказилади.
Куннинг дастлабки баҳсида амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Австрия терма жамоасига қарши майдонга тушади. Соат 22:00 да бошланадиган ушбу учрашув гуруҳда пешқадамлик учун курашда муҳим аҳамият касб этади. Лионель Месси етакчилигидаги аргентиналиклар навбатдаги ғалабани қўлга киритишга ҳаракат қилади, Австрия эса фаворитга муносиб қаршилик кўрсатишни мақсад қилган.
Тунги соат 02:00 да Франция ва Ироқ терма жамоалари ўзаро куч синашади. Таркибида жаҳон футболи юлдузлари жамланган французлар баҳснинг асосий фаворити ҳисобланади. Бироқ Ироқ терма жамоаси ҳам жамоавий интизом ва курашувчанлик орқали сенсация қайд этишга уринади.
Соат 05:00 да Норвегия Сенегалга қарши тўп суради. Европа ва Африка футбол мактаблари тўқнашадиган мазкур учрашувда тезлик, жисмоний кураш ҳамда ҳужумкор ҳаракатлар кўп бўлиши кутилмоқда. Икки жамоа учун ҳам натижа кейинги босқичга чиқиш имкониятига бевосита таъсир қилиши мумкин.
Бугунги дастурни соат 08:00 да бошланадиган Иордания — Жазоир баҳси якунлаб беради. Илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Иордания навбатдаги тарихий натижа учун курашади. Тажрибали ва жисмонан бақувват Жазоир эса уч очкони қўлга киритиш ниятида майдонга тушади.
Бугунги учрашувлар — 22/23 июнь:
22:00 — Аргентина — Австрия
02:00 — Франция — Ироқ
05:00 — Норвегия — Сенегал
08:00 — Иордания — Жазоир
Жаҳон чемпионатининг иккинчи тури қизғин ва муросасиз баҳсларни ваъда қилмоқда. Айниқса, Аргентина — Австрия ҳамда Норвегия — Сенегал учрашувлари футбол мухлисларида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…