Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқда
Тошкентда жамоат транспорти учун ажратилган «А» тоифасидаги махсус йўлакларни тартибга келтиришнинг янги босқичи бошланди. Ҳозирда Фурқат кўчасидаги Magic City мажмуасидан Ислом Каримов кўчасидаги Халқлар дўстлиги саройигача бўлган қисмида делиниаторлар ўрнатилмоқда.
Бу жисмоний тўсиқлар автобус йўлагини умумий транспорт оқимидан ажратиб туради. Асосий мақсад енгил автомобилларнинг махсус йўлакка чиқишини чеклаш, автобуслар ҳаракатини тезлаштириш ва қатнов жадвалининг барқарор ишлашини таъминлашдан иборат.
Лойиҳа дастлаб пойтахтнинг марказий кўчаларида амалга оширилмоқда. Кейинчалик бундай йўлаклар бошқа ҳудудларда ҳам босқичма-босқич ташкил этилади.
Режага кўра, 2026 йил давомида Тошкентнинг 30 дан ортиқ кўчасида «А» белгили махсус йўлаклар чизилади ва уларга жисмоний ажратгичлар ўрнатилади. Бу чора автобусларнинг тирбандликда қолиб кетишини камайтириш ва жамоат транспорти ҳаракатини мунтазамлаштиришга қаратилган.
…