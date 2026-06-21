Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқда

·21·Ўзбекистон
Тошкентда автобус йўлаклари делиниаторлар билан ажратилмоқда

Тошкентда жамоат транспорти учун ажратилган «А» тоифасидаги махсус йўлакларни тартибга келтиришнинг янги босқичи бошланди. Ҳозирда Фурқат кўчасидаги Magic City мажмуасидан Ислом Каримов кўчасидаги Халқлар дўстлиги саройигача бўлган қисмида делиниаторлар ўрнатилмоқда.

Бу жисмоний тўсиқлар автобус йўлагини умумий транспорт оқимидан ажратиб туради. Асосий мақсад енгил автомобилларнинг махсус йўлакка чиқишини чеклаш, автобуслар ҳаракатини тезлаштириш ва қатнов жадвалининг барқарор ишлашини таъминлашдан иборат.

Лойиҳа дастлаб пойтахтнинг марказий кўчаларида амалга оширилмоқда. Кейинчалик бундай йўлаклар бошқа ҳудудларда ҳам босқичма-босқич ташкил этилади.

Режага кўра, 2026 йил давомида Тошкентнинг 30 дан ортиқ кўчасида «А» белгили махсус йўлаклар чизилади ва уларга жисмоний ажратгичлар ўрнатилади. Бу чора автобусларнинг тирбандликда қолиб кетишини камайтириш ва жамоат транспорти ҳаракатини мунтазамлаштиришга қаратилган.

ТошкентФурқатИслом Каримов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиБугун, 19:21Ўзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориЎзбекистонда талабалар сони 1,5 миллиондан ошди: Аёллар улуши юқориБугун, 17:34Мамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаМамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқдаБугун, 14:0721 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тунБугун, 12:03Эски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиЭски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиБугун, 11:07Ўзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиЎзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиКеча, 20:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ички ишлар органларига янги маъмурий ваколатлар берилди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Ўзбекистон бўйлаб Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди