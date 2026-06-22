Салоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қолади

·1·Спорт
Салоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қолади

Миср миллий жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Янги Зеландия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Бу муваффақият африкаликларнинг мундиаллар тарихидаги илк ғалабаси сифатида йилномаларга муҳрланди. Учрашувдан сўнг жамоа сардори ва етакчиси Муҳаммад Салоҳ ушбу тарихий натижадан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашди.

Чинакам тарихий ютуқ ва ишониб бўлмас қувонч

Муҳаммад Салоҳ ушбу ғалабани сўз билан таърифлаш қийинлигини ва бу бутун жамоанинг меҳнати маҳсули эканини таъкидлади:

"Бу — ишониб бўлмас ҳолат. Буни қандай сўз билан ифода қилишни ҳам билмайман. Бу барча футболчилар ва жамоа штаби учун улкан ютуқ ҳисобланади. Йиллар ўтиб, бу натижа Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири сифатида эсга олинади", — деди Миср терма жамоаси сардори.

Навбатдаги мақсад — плей-офф

Терма жамоа етакчиси тарихий ғалаба билан тўхтаб қолмоқчи эмаслигини ва жамоанинг мақсадлари катта эканини маълум қилди. Унинг фикрича, асосий вазифа гуруҳдан чиқиш ҳисобланади:

"Шу руҳда давом этиб, тарихга кириш ва плей-оффга чиқишимизга умид қиламан. Бугундан завқ олишимиз керак, эртадан ҳам завқ олишимиз керак. Ундан кейин эса бор эътиборимизни навбатдаги Эронга қарши баҳсга қаратишимиз лозим."

Ушбу ғалаба Миср терма жамоасига кейинги босқич йўлланмаси учун яхши имконият тақдим этади. Мухлислар энди жамоадан Эронга қарши кечадиган баҳсда ҳам худди шундай мазмунли ўйин кутиб қолишади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаДунёни тўлқинлантирган кичкина мухлис миллий терма жамоа машғулотидаБугун, 12:01Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиМуҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этдиБугун, 11:55Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди