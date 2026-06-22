Салоҳ: Бу Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири бўлиб қолади
Миср миллий жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Янги Зеландия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида янги саҳифа очди. Бу муваффақият африкаликларнинг мундиаллар тарихидаги илк ғалабаси сифатида йилномаларга муҳрланди. Учрашувдан сўнг жамоа сардори ва етакчиси Муҳаммад Салоҳ ушбу тарихий натижадан кейинги таассуротлари билан ўртоқлашди.
Чинакам тарихий ютуқ ва ишониб бўлмас қувонч
Муҳаммад Салоҳ ушбу ғалабани сўз билан таърифлаш қийинлигини ва бу бутун жамоанинг меҳнати маҳсули эканини таъкидлади:
"Бу — ишониб бўлмас ҳолат. Буни қандай сўз билан ифода қилишни ҳам билмайман. Бу барча футболчилар ва жамоа штаби учун улкан ютуқ ҳисобланади. Йиллар ўтиб, бу натижа Миср футболи тарихидаги энг яхши ютуқлардан бири сифатида эсга олинади", — деди Миср терма жамоаси сардори.
Навбатдаги мақсад — плей-офф
Терма жамоа етакчиси тарихий ғалаба билан тўхтаб қолмоқчи эмаслигини ва жамоанинг мақсадлари катта эканини маълум қилди. Унинг фикрича, асосий вазифа гуруҳдан чиқиш ҳисобланади:
"Шу руҳда давом этиб, тарихга кириш ва плей-оффга чиқишимизга умид қиламан. Бугундан завқ олишимиз керак, эртадан ҳам завқ олишимиз керак. Ундан кейин эса бор эътиборимизни навбатдаги Эронга қарши баҳсга қаратишимиз лозим."
Ушбу ғалаба Миср терма жамоасига кейинги босқич йўлланмаси учун яхши имконият тақдим этади. Мухлислар энди жамоадан Эронга қарши кечадиган баҳсда ҳам худди шундай мазмунли ўйин кутиб қолишади.
…