Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтади

·21·Техно
Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтади

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Electronикс ва сунъий интеллект соҳасидаги етакчи OpenAI компанияси ўртасида йирик стратегик келишув имзоланди. Мазкур шартномага кўра, Samsung ўзининг 120 000 дан ортиқ ходимини ChatGPT Энтерприсе Эдитион ва Кодех дастурлаш платформаси билан таъминлайди. Бу OpenAI тарихидаги энг йирик корпоратив шартномалардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим биринчи навбатда Samsung Electronикс компаниясининг Жанубий Кореядаги барча ходимлари ҳамда Девисе Эхпериенсе (ДХ) бўлинмасининг бутун дунё бўйлаб фаолият юритувчи мутахассислари учун очиқ бўлади. Маълумот ўрнида, 2024-йил якунига кўра компанияда жами 262 000 нафар ходим меҳнат қилган бўлиб, уларнинг сезиларли қисми эндиликда кундалик иш жараёнларида илғор сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиши мумкин.

Иш самарадорлигини ошириш ва хавфсизлик масалалари

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологияни жорий этишдан асосий мақсад дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, маркетинг, маҳсулот дизайни ва ишлаб чиқариш каби йўналишларда иш самарадорлигини тубдан оширишдир. Ходимлар ChatGPT ёрдамида маълумотларни таҳлил қилиш, ҳужжатлар лойиҳасини тайёрлаш ва креатив ечимлар устида ишлаш каби вазифаларни тезкорлик билан бажаришлари кутилмоқда.

Компания ички хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. ChatGPT Энтерприсе версияси оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган талқиндан маълумотлар ҳимояси ва махфийлик даражаси юқорилиги билан ажралиб туради. Бу Samsung каби йирик корпорациялар учун ўта муҳим, чунки у махфий корпоратив маълумотларнинг ташқарига чиқиб кетиш хавфини бартараф этади.

Кодех платформасининг янги имкониятлари

Дастлаб фақат дастурий таъминот яратиш воситаси сифатида танилган Кодех платформаси эндиликда универсал тизимга айланди. У нафақат дастурчилар, балки техник бўлмаган соҳа вакиллари учун ҳам бизнес-жараёнларни автоматлаштиришда қўл келмоқда. OpenAI маълумотларига кўра, Кодех фойдаланувчилари сони ҳафтасига 5 миллиондан ошган, Жанубий Кореяда эса бу кўрсаткич феврал ойидан буён қарийб 800 фоизга ўсган.

Ушбу ҳамкорлик Samsung учун глобал бозорда рақобатбардошликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадамдир. Сунъий интеллектнинг иш жараёнига интеграция қилиниши мураккаб муаммоларни ечиш ва инновацион маҳсулотларни яратиш суръатини тезлаштиради. Бу тажриба келажакда бошқа йирик технологик брендлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин.

SamsungOpenAIChatGPTСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54Tesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаTesla ўзининг Terafab заводи учун TSMC муҳандисларини катта маош билан жалб қилмоқдаБугун, 11:51Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиХитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишдиБугун, 11:00МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаМИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаБугун, 10:59Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиКоинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди