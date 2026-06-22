Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтади
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung Electronикс ва сунъий интеллект соҳасидаги етакчи OpenAI компанияси ўртасида йирик стратегик келишув имзоланди. Мазкур шартномага кўра, Samsung ўзининг 120 000 дан ортиқ ходимини ChatGPT Энтерприсе Эдитион ва Кодех дастурлаш платформаси билан таъминлайди. Бу OpenAI тарихидаги энг йирик корпоратив шартномалардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим биринчи навбатда Samsung Electronикс компаниясининг Жанубий Кореядаги барча ходимлари ҳамда Девисе Эхпериенсе (ДХ) бўлинмасининг бутун дунё бўйлаб фаолият юритувчи мутахассислари учун очиқ бўлади. Маълумот ўрнида, 2024-йил якунига кўра компанияда жами 262 000 нафар ходим меҳнат қилган бўлиб, уларнинг сезиларли қисми эндиликда кундалик иш жараёнларида илғор сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланиши мумкин.
Иш самарадорлигини ошириш ва хавфсизлик масалалариixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологияни жорий этишдан асосий мақсад дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, маркетинг, маҳсулот дизайни ва ишлаб чиқариш каби йўналишларда иш самарадорлигини тубдан оширишдир. Ходимлар ChatGPT ёрдамида маълумотларни таҳлил қилиш, ҳужжатлар лойиҳасини тайёрлаш ва креатив ечимлар устида ишлаш каби вазифаларни тезкорлик билан бажаришлари кутилмоқда.
Компания ички хавфсизлик масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган. ChatGPT Энтерприсе версияси оддий фойдаланувчилар учун мўлжалланган талқиндан маълумотлар ҳимояси ва махфийлик даражаси юқорилиги билан ажралиб туради. Бу Samsung каби йирик корпорациялар учун ўта муҳим, чунки у махфий корпоратив маълумотларнинг ташқарига чиқиб кетиш хавфини бартараф этади.
Кодех платформасининг янги имкониятлариДастлаб фақат дастурий таъминот яратиш воситаси сифатида танилган Кодех платформаси эндиликда универсал тизимга айланди. У нафақат дастурчилар, балки техник бўлмаган соҳа вакиллари учун ҳам бизнес-жараёнларни автоматлаштиришда қўл келмоқда. OpenAI маълумотларига кўра, Кодех фойдаланувчилари сони ҳафтасига 5 миллиондан ошган, Жанубий Кореяда эса бу кўрсаткич феврал ойидан буён қарийб 800 фоизга ўсган.
Ушбу ҳамкорлик Samsung учун глобал бозорда рақобатбардошликни сақлаб қолиш йўлидаги муҳим қадамдир. Сунъий интеллектнинг иш жараёнига интеграция қилиниши мураккаб муаммоларни ечиш ва инновацион маҳсулотларни яратиш суръатини тезлаштиради. Бу тажриба келажакда бошқа йирик технологик брендлар учун ҳам намуна бўлиши мумкин.
…