Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирди

·41·Спорт
Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирди

Ўзбекистонлик таниқли футболчи ва мураббий Андрей Фёдоров миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026даги иштироки ҳамда Португалияга қарши бўлажак муҳим учрашуви ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Россиялик журналистлар билан суҳбатда мутахассис Португалия таркибидаги ҳар бир футболчи жиддий хавф туғдириши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, рақиб сафида бир ёки икки юлдузни алоҳида назорат қилишнинг ўзи етарли бўлмайди.

«Ҳар қандай футболчидан эҳтиёт бўлиш лозим. Бу мутлақо бошқа ўйин ва бошқа баҳс бўлади. Уларнинг ҳар бир вакили кутилмаган қарор қабул қилиши мумкин. Португалияни бежизга “Европанинг бразилияликлари” деб аташмайди», — деди Фёдоров.

Дарҳақиқат, Португалия таркиби Европанинг етакчи клубларида фаолият олиб бораётган юқори савияли футболчилардан тузилган. Жамоа қисқа узатмалар, индивидуал маҳорат ва тезкор ҳужумлар орқали рақибга босим ўтказиш қобилиятига эга.

Шунга қарамай, Фёдоров Ўзбекистоннинг ушбу учрашувда очко олиш имкониятини истисно қилмади. Бунинг учун «Оқ бўрилар» Колумбияга қарши баҳсда кўрсатган интизомли футболини сақлаб қолиши ва айниқса учрашув аввалида гол ўтказиб юбормаслиги керак.

«Менда шундай ҳис борки, агар Ўзбекистон Колумбияга қарши ўйнаганидек тартибли ҳаракат қилса ва ўйин бошида гол ўтказиб юбормаса, очко олиш имконияти пайдо бўлади», — деди мутахассис.

Фёдоровнинг таъкидлашича, футболда жамоаларнинг номи ёки қоғоздаги кучи ҳар доим ҳам якуний натижани белгилаб бермайди. Учрашув куни айрим футболчилар кутилган даражадаги формада бўлмаслиги, кимдир ўзини яхши ҳис қилмаслиги мумкин.

Шунингдек, об-ҳаво, майдон ҳолати, ўйин бошланадиган вақт ва футболчиларнинг ўша кундаги руҳий тайёргарлиги ҳам катта аҳамиятга эга.

«Биз жуда кучли жамоа ҳақида гапиряпмиз. Аммо ўйин куни кимдир яхши формада бўлмаслиги ёки ўзини ёмон ҳис қилиши мумкин. Ҳаммаси майдонда ҳал бўлади. Ҳаво ва майдон ҳолати каби омилларни ҳам инкор этиб бўлмайди», — дея қўшимча қилди Фёдоров.

Суҳбат давомида ундан Ўзбекистоннинг гуруҳдан чиқиш имконияти ҳақида ҳам сўрашди. Янги форматга кўра, айрим учинчи ўрин соҳиблари ҳам плей-офф йўлланмасини қўлга киритиши мумкин. Фёдоров бу вазифани амалга ошириш мумкин, деб ҳисоблайди.

Бироқ Португалиянинг биринчи турда Конго Демократик Республикаси билан дуранг ўйнагани Ўзбекистоннинг вазиятини мураккаблаштирган. Чунки португалияликлар энди иккинчи турда ғалаба қозонишга янада катта эҳтиёж сезади.

«Албатта, гуруҳдан чиқиш ҳақиқий вазифа. Аммо Португалиянинг Конго ДР билан дуранг қайд этгани ишимизни бироз қийинлаштирди. Энди Ўзбекистонни олдинда иккита жуда оғир учрашув кутмоқда», — деди у.

Мутахассиснинг фикрича, энди миллий жамоага фақат чиройли ва мухлисларга ёқадиган футболнинг ўзи камлик қилади. Кейинги босқич ҳақида ўйлаш учун аниқ натижа ва очколар талаб этилади.

Бундай вазиятда бош мураббий Фабио Каннаваронинг маҳорати муҳим ўрин тутади. Футболчиларни Португалиядек гигантга қарши руҳан тайёрлаш, тўғри тактикани танлаш ва ўйин давомида зарур ўзгаришларни амалга ошириш катта аҳамият касб этади.

«Бу ерда бош мураббийнинг маҳорати биринчи ўринга чиқади. У футболчиларни қандай руҳлантиради ва бундай кучли жамоага қарши қандай футбол танлайди — асосий масала шу бўлади. Ҳозирдан бирор нарсани башорат қилиш қийин», — деди Фёдоров.

Шунга қарамай, Колумбияга қарши ўтказилган тарихий дебют баҳси мутахассисда умид уйғотган. Ўзбекистон 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, айниқса иккинчи бўлимда жасоратли ва фаол футбол намойиш этди.

Фёдоров «Оқ бўрилар»да кейинги босқичга чиқиш имконияти борлигига ишонишини ва жамоани ҳар қандай вақтда қўллаб-қувватлашга тайёрлигини билдирди.

«Колумбияга қарши учрашувга қараб, имкониятларимиз борлигини кўряпман. Ҳеч бўлмаса, шунга умид қиламан. Улар тонгги соат 5:00 дами ёки тунги соат 3:00 дами ўйнасин, мен Ўзбекистоннинг кейинги босқичга чиқишини истайман ва бунинг учун ухламасликка ҳам тайёрман», — деди Андрей Фёдоров.

Энди барча эътибор Португалияга қарши ўйинга қаратилган. Рақиб фаворит бўлиши мумкин, аммо жаҳон чемпионатида ҳар бир натижа майдондаги 90 дақиқа давомида ҳал қилинади.

Андрей ФёдоровПортугалияЎзбекистонКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиКилиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиБугун, 12:32Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаМундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаБугун, 12:27ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди