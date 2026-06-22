Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирди
Ўзбекистонлик таниқли футболчи ва мураббий Андрей Фёдоров миллий терма жамоамизнинг ЖЧ-2026даги иштироки ҳамда Португалияга қарши бўлажак муҳим учрашуви ҳақида ўз фикрларини билдирди.
Россиялик журналистлар билан суҳбатда мутахассис Португалия таркибидаги ҳар бир футболчи жиддий хавф туғдириши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, рақиб сафида бир ёки икки юлдузни алоҳида назорат қилишнинг ўзи етарли бўлмайди.
«Ҳар қандай футболчидан эҳтиёт бўлиш лозим. Бу мутлақо бошқа ўйин ва бошқа баҳс бўлади. Уларнинг ҳар бир вакили кутилмаган қарор қабул қилиши мумкин. Португалияни бежизга “Европанинг бразилияликлари” деб аташмайди», — деди Фёдоров.
Дарҳақиқат, Португалия таркиби Европанинг етакчи клубларида фаолият олиб бораётган юқори савияли футболчилардан тузилган. Жамоа қисқа узатмалар, индивидуал маҳорат ва тезкор ҳужумлар орқали рақибга босим ўтказиш қобилиятига эга.
Шунга қарамай, Фёдоров Ўзбекистоннинг ушбу учрашувда очко олиш имкониятини истисно қилмади. Бунинг учун «Оқ бўрилар» Колумбияга қарши баҳсда кўрсатган интизомли футболини сақлаб қолиши ва айниқса учрашув аввалида гол ўтказиб юбормаслиги керак.
«Менда шундай ҳис борки, агар Ўзбекистон Колумбияга қарши ўйнаганидек тартибли ҳаракат қилса ва ўйин бошида гол ўтказиб юбормаса, очко олиш имконияти пайдо бўлади», — деди мутахассис.
Фёдоровнинг таъкидлашича, футболда жамоаларнинг номи ёки қоғоздаги кучи ҳар доим ҳам якуний натижани белгилаб бермайди. Учрашув куни айрим футболчилар кутилган даражадаги формада бўлмаслиги, кимдир ўзини яхши ҳис қилмаслиги мумкин.
Шунингдек, об-ҳаво, майдон ҳолати, ўйин бошланадиган вақт ва футболчиларнинг ўша кундаги руҳий тайёргарлиги ҳам катта аҳамиятга эга.
«Биз жуда кучли жамоа ҳақида гапиряпмиз. Аммо ўйин куни кимдир яхши формада бўлмаслиги ёки ўзини ёмон ҳис қилиши мумкин. Ҳаммаси майдонда ҳал бўлади. Ҳаво ва майдон ҳолати каби омилларни ҳам инкор этиб бўлмайди», — дея қўшимча қилди Фёдоров.
Суҳбат давомида ундан Ўзбекистоннинг гуруҳдан чиқиш имконияти ҳақида ҳам сўрашди. Янги форматга кўра, айрим учинчи ўрин соҳиблари ҳам плей-офф йўлланмасини қўлга киритиши мумкин. Фёдоров бу вазифани амалга ошириш мумкин, деб ҳисоблайди.
Бироқ Португалиянинг биринчи турда Конго Демократик Республикаси билан дуранг ўйнагани Ўзбекистоннинг вазиятини мураккаблаштирган. Чунки португалияликлар энди иккинчи турда ғалаба қозонишга янада катта эҳтиёж сезади.
«Албатта, гуруҳдан чиқиш ҳақиқий вазифа. Аммо Португалиянинг Конго ДР билан дуранг қайд этгани ишимизни бироз қийинлаштирди. Энди Ўзбекистонни олдинда иккита жуда оғир учрашув кутмоқда», — деди у.
Мутахассиснинг фикрича, энди миллий жамоага фақат чиройли ва мухлисларга ёқадиган футболнинг ўзи камлик қилади. Кейинги босқич ҳақида ўйлаш учун аниқ натижа ва очколар талаб этилади.
Бундай вазиятда бош мураббий Фабио Каннаваронинг маҳорати муҳим ўрин тутади. Футболчиларни Португалиядек гигантга қарши руҳан тайёрлаш, тўғри тактикани танлаш ва ўйин давомида зарур ўзгаришларни амалга ошириш катта аҳамият касб этади.
«Бу ерда бош мураббийнинг маҳорати биринчи ўринга чиқади. У футболчиларни қандай руҳлантиради ва бундай кучли жамоага қарши қандай футбол танлайди — асосий масала шу бўлади. Ҳозирдан бирор нарсани башорат қилиш қийин», — деди Фёдоров.
Шунга қарамай, Колумбияга қарши ўтказилган тарихий дебют баҳси мутахассисда умид уйғотган. Ўзбекистон 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, айниқса иккинчи бўлимда жасоратли ва фаол футбол намойиш этди.
Фёдоров «Оқ бўрилар»да кейинги босқичга чиқиш имконияти борлигига ишонишини ва жамоани ҳар қандай вақтда қўллаб-қувватлашга тайёрлигини билдирди.
«Колумбияга қарши учрашувга қараб, имкониятларимиз борлигини кўряпман. Ҳеч бўлмаса, шунга умид қиламан. Улар тонгги соат 5:00 дами ёки тунги соат 3:00 дами ўйнасин, мен Ўзбекистоннинг кейинги босқичга чиқишини истайман ва бунинг учун ухламасликка ҳам тайёрман», — деди Андрей Фёдоров.
Энди барча эътибор Португалияга қарши ўйинга қаратилган. Рақиб фаворит бўлиши мумкин, аммо жаҳон чемпионатида ҳар бир натижа майдондаги 90 дақиқа давомида ҳал қилинади.
…