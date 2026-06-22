Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...
2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Колумбияга қарши кечган биринчи тур ўйини ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очди. Ушбу тарихий баҳснинг бош қаҳрамонларидан бири сифатида 22 ёшли ҳужумкор футболчи Аббосбек Файзуллаев эътироф этилмоқда.
Рақиб дарвозасини ишғол қилган Файзуллаев бир йўла иккита улкан натижага эришди ва ўз номини тарихга муҳрлади.
Биринчидан, Аббосбек Файзуллаев жаҳон чемпионатлари финал босқичида гол уришга муваффақ бўлган илк ўзбек футболчисига айланди.
Иккинчидан, Аббос ўзига хос дунё рекордини ўрнатди. Буйи 167 сантиметр бўлган футболчи XXI асрда жаҳон чемпионатлари тарихида боши билан дарвозани ишғол қилган энг бўйи паст гол муаллифи сифатида рўйхатга олинди.
Ушбу тарихий гол ва рекордлардан сўнг, Россиянинг ЦСКА клуби ҳимоячиси ва Аббосбекнинг собиқ жамоадоши Матвей Лукин у билан бўлган мулоқоти ҳақида гапириб берди.
Матвей Лукиннинг таъкидлашича, улар Россияда ҳам Файзуллаевни фаол қўллаб-қувватлаб туришибди ва унинг муваффақиятидан жуда хурсанд.
"Бу — Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатларидаги илк голи. Ўйиндан кейин у билан ёзишдик, у жуда мамнун, хурсанд ҳолда ўтирган видеосини юборди", — деди Лукин.
Россиялик футболчи собиқ жамоадошига кейинги баҳслар олдидан дўстона маслаҳат ва ҳазиломуз огоҳлантириш беришни ҳам унутмаган.
"Унга ҳали олдинда муҳим ўйинлар турганини, ҳушёрликни йўқотмаслик кераклигини айтдим. Акс ҳолда ўзингдан кетиб қоласан, деб ҳазиллашдим", — дея қўшимча қилди ҳимоячи.
Бироқ, Матвей Лукин Аббосбекнинг инсоний фазилатларига юқори баҳо бериб, унинг жуда меҳнаткаш эканлигини ва "юлдузлик касаллиги" каби ҳолатлардан анча узоқ юришини таъкидлади.
…