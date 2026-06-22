Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...

·45·Спорт
Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...

2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Колумбияга қарши кечган биринчи тур ўйини ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очди. Ушбу тарихий баҳснинг бош қаҳрамонларидан бири сифатида 22 ёшли ҳужумкор футболчи Аббосбек Файзуллаев эътироф этилмоқда.

Рақиб дарвозасини ишғол қилган Файзуллаев бир йўла иккита улкан натижага эришди ва ўз номини тарихга муҳрлади.

Биринчидан, Аббосбек Файзуллаев жаҳон чемпионатлари финал босқичида гол уришга муваффақ бўлган илк ўзбек футболчисига айланди.

Иккинчидан, Аббос ўзига хос дунё рекордини ўрнатди. Буйи 167 сантиметр бўлган футболчи XXI асрда жаҳон чемпионатлари тарихида боши билан дарвозани ишғол қилган энг бўйи паст гол муаллифи сифатида рўйхатга олинди.

Ушбу тарихий гол ва рекордлардан сўнг, Россиянинг ЦСКА клуби ҳимоячиси ва Аббосбекнинг собиқ жамоадоши Матвей Лукин у билан бўлган мулоқоти ҳақида гапириб берди.

Матвей Лукиннинг таъкидлашича, улар Россияда ҳам Файзуллаевни фаол қўллаб-қувватлаб туришибди ва унинг муваффақиятидан жуда хурсанд.

"Бу — Ўзбекистон терма жамоасининг жаҳон чемпионатларидаги илк голи. Ўйиндан кейин у билан ёзишдик, у жуда мамнун, хурсанд ҳолда ўтирган видеосини юборди", — деди Лукин.

Россиялик футболчи собиқ жамоадошига кейинги баҳслар олдидан дўстона маслаҳат ва ҳазиломуз огоҳлантириш беришни ҳам унутмаган.

"Унга ҳали олдинда муҳим ўйинлар турганини, ҳушёрликни йўқотмаслик кераклигини айтдим. Акс ҳолда ўзингдан кетиб қоласан, деб ҳазиллашдим", — дея қўшимча қилди ҳимоячи.

Бироқ, Матвей Лукин Аббосбекнинг инсоний фазилатларига юқори баҳо бериб, унинг жуда меҳнаткаш эканлигини ва "юлдузлик касаллиги" каби ҳолатлардан анча узоқ юришини таъкидлади.

Аббосбек ФайзуллаевМатвей ЛукинЦСКА МоскваЎзбекистонКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиАндрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиБугун, 12:34Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиКилиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атадиБугун, 12:32Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаМундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаБугун, 12:27ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди