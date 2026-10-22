Хорижликлар учун Ўзбекистоннинг иккита янги ордени таъсис этилиши мумкин

·1·Ўзбекистон
Хорижликлар учун Ўзбекистоннинг иккита янги ордени таъсис этилиши мумкин

Ўзбекистон билан дўстона муносабатларни мустаҳкамлаш ва мамлакатнинг халқаро нуфузини оширишга ҳисса қўшган хорижий фуқароларни тақдирлаш учун иккита янги давлат мукофотини таъсис этиш таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда Олий Мажлис Сенати хабар берди.

2026 йил 22 октябрь куни Сенатнинг Халқаро муносабатлар, ташқи иқтисодий алоқалар, хорижий инвестициялар ва туризм масалалари қўмитаси мажлисида “Ўзбекистон эҳтироми” орденларини таъсис этиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси дастлабки тарзда кўриб чиқилди.

Қонун лойиҳасида икки даражали давлат мукофотини жорий этиш назарда тутилган. Булар — “Олий даражали Ўзбекистон эҳтироми” ва “Ўзбекистон эҳтироми” орденларидир.

O'zbekiston ehtiromi" ordenining old va orqa tomoni tasviri.

Ушбу мукофотлар Ўзбекистоннинг халқаро манфаатларини илгари суриш, давлатлар ўртасидаги стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантириш ҳамда халқлар ўртасидаги дўстлик ришталарини мустаҳкамлашга муносиб ҳисса қўшган хорижий давлат ва жамоат арбоблари, сиёсатчилар ҳамда чет эл фуқароларига берилиши мумкин.

Муҳокама якунида қўмита томонидан қонун лойиҳаси юзасидан тегишли қарор қабул қилинди.

Oliy Darajali O‘zbekiston Do‘stligi ordenining old va orqa tomoni tasviri.
Ўзбекистон эҳтиромиОлий Мажлис Сенатидавлат мукофотлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ёшга тўлмаган болаларга жинсий жиноят учун умрбод қамоқ14 ёшга тўлмаган болаларга жинсий жиноят учун умрбод қамоқ2 октябр 15:56Ўзбекистонда болаларга қарши жинсий жиноятлар учун умрбод қамоқ жазоси жорий этиладиЎзбекистонда болаларга қарши жинсий жиноятлар учун умрбод қамоқ жазоси жорий этилади2 октябр 15:10Ажримда ярашиш муддати берилмаслиги мумкин: янги асослар таклиф қилинмоқдаАжримда ярашиш муддати берилмаслиги мумкин: янги асослар таклиф қилинмоқда11 сентябр 21:09Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)8 сентябр 22:01Ўзбекистон паспорти халқаро рейтингда 9 поғонага пастладиЎзбекистон паспорти халқаро рейтингда 9 поғонага пастладиБугун 21:34Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда 23 октябрь куни ҳаво қандай бўлади?Бугун 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?