Ўзбекистонда ноқонуний ишлаётган хорижликлар жаримага тортилади ва депортация қилинади
Олий Мажлис Сенати маъқуллаган янги қонунга кўра, Ўзбекистон ҳудудида меҳнат фаолиятини амалга ошириш тартибини бузган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга нисбатан маъмурий жавобгарлик ва депортация чоралари кучайтирилди.
Қандай ҳолатларда жарима ва депортация қўлланилади?
Янги тартибга мувофиқ, қуйидаги учта асосий қоидабузарлик учун хорижий фуқароларга 10 БҲМ (базавий ҳисоблаш миқдори) миқдорида жарима белгиланади:
Ўзбекистонда ишлаш ҳуқуқини берувчи тегишли рухсатномаси бўлмаганда;
Мавжуд рухсатноманинг амал қилиш муддати тугаганидан кейин ҳам меҳнат фаолиятини давом эттирганда;
Рухсатномада кўрсатилмаган бошқа турдаги фаолият билан шуғулланганда.
Агар ушбу қоидабузарлик бир йил ичида такроран содир этилса ёки тайинланган жарима белгиланган муддатда тўланмаса, хорижлик фуқаро мамлакат ҳудудидан мажбурий чиқариб юборилади (депортация қилинади) ва унга 3 йил муддатга Ўзбекистонга кириш тақиқланади.
Янги тартибнинг асосий кўрсаткичлари
Йўналиш
Белгиланган меъёрлар
Қонун мақоми
Олий Мажлис Сенати томонидан маъқулланган
Қоидабузарлик турлари
Рухсатномасиз ишлаш, муддати ўтган ҳужжат билан ишлаш ёки рухсатномада кўрсатилмаган фаолият билан шуғулланиш
Биринчи бор жазо чораси
10 БҲМ миқдорида маъмурий жарима
Оғирлаштирувчи ҳолатлар
Қоиданинг 1 йил ичида такрор бузилиши ёки жариманинг ўз вақтида тўланмаслиги
Якуний чора
Мамлакатдан чиқариб юбориш (депортация) ва 3 йилга Ўзбекистонга киришни тақиқлаш
Сизнингча, хорижлик ишчи кучи устидан назоратни кучайтириш ва жарима ҳамда депортация чораларини жорий этиш мамлакат меҳнат бозорини тартибга солишда қанчалик самара беради?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ўзбекистон қонунчилиги ҳамда меҳнат миграциясига оид энг сўнгги янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…