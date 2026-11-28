Йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича жазолар кучайтирилмоқда: Сенат янги қонунни маъқуллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Олий Мажлис Сенатининг 21-ялпи мажлисида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва қоидабузарликларнинг олдини олишга қаратилган янги қонун маъқулланди.
- Унга кўра, маст ҳолда транспорт бошқариш такроран содир этилса, 1 йилдан 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланади.
- Вояга етмаган шахсга рул топшириш оқибатида одам ўлими юз берса, 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилади.
Олий Мажлис Сенатининг 21-ялпи мажлисида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва хавфли қоидабузарликларнинг олдини олишга қаратилган қонун маъқулланди. Ҳужжатнинг асосий мақсади фақат жазолаш эмас, балки ҳайдовчиларнинг масъулиятини ошириш ҳамда йўлларда инсон ҳаётини асраб қолишдан иборат.
Қонун доирасида жорий этилаётган асосий ўзгаришлар
Янги тартибга кўра, йўлларда оғир оқибатларга олиб келувчи бир қатор ҳуқуқбузарликлар учун жиноий ва маъмурий жавобгарлик кескин кучайтирилмоқда:
Қоидабузарлик тури
Белгиланаётган жавобгарлик ва жазо чоралари
Маст ҳолда транспорт бошқариш
Такроран содир этилса, 1 йилдан 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланади (маълумот учун: бундай ҳолатлар 2024 йилда 11 994 та, 2025 йилда эса 13 521 та қайд этилган)
Вояга етмаган шахсга рул топшириш
Жиноят кодексига янги 261³-модда киритилади: оғир оқибатлар учун 3 йилгача, одам ўлими ҳолатида 3 йилдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилади; маъмурий тартибда 50 БҲМ жарима ёки 15 суткагача қамоқ назарда тутилган
Тезликни 40 км/соатдан ортиқ ошириш
25 БҲМгача жарима
Тезликни 60 км/соатдан ортиқ ошириш
45 БҲМгача жарима
Тезликни 80 км/соатдан ортиқ ошириш
65 БҲМ жарима ва ҳайдовчилик ҳуқуқидан 6 ойга маҳрум қилиш
Йўл безорилиги, дрифт ва ноқонуний автопойгалар
Ушбу ҳуқуқбузарликлар учун ҳам жавобгарлик чоралари кучайтирилади
Сизнингча, йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузганлик учун жазоларнинг бундай кучайтирилиши йўл-транспорт ҳодисалари сонини сезиларли даражада камайтира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва йўл ҳаракати қоидалари ҳамда қонунчиликдаги энг муҳим янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…