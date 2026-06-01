750 Millionen Soum zugunsten eines Unternehmers eingezogen

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750 Millionen Soum zugunsten eines Unternehmers eingezogen

Die Abteilung des Bezirks Olmazor des Büros für Zwangsvollstreckung bearbeitete ein Vollstreckungsverfahren auf Grundlage eines Vollstreckungsbescheids des zwischenbezirklichen Wirtschaftsgerichts Taschkent zur Einziehung von insgesamt 756 Millionen 414 Tausend Soum von der Schuldnerin „R.T.S“ GmbH zugunsten der Gläubigerin „T.A.“ GmbH.

Dem Schuldner wurde eine Frist zur freiwilligen Begleichung der Schulden eingeräumt. Da die Schulden jedoch innerhalb dieser Frist nicht beglichen wurden, verhängte der staatliche Vollstreckungsbeamte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eine Sperre für die Bankkonten und das Vermögen des Unternehmens.

Darüber hinaus wurde im Zuge der Vollstreckungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen ein dem Schuldner gehörendes Fahrzeug durch eine Fahndung ermittelt und auf einen Verwahrplatz gebracht.

Nachdem der Schuldner die Konsequenzen der angewandten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erkannte, beglich er die bestehenden Schulden vollständig.

Die eingezogenen Gelder wurden auf das Konto des Gläubigers überwiesen und das Vollstreckungsdokument wurde damit abgeschlossen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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