Guardiola verrät den Schlüssel zum Finale: Was braucht Spanien?

Vor dem WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien zählte Pep Guardiola die Faktoren auf, die über den Ausgang des entscheidenden Spiels entscheiden könnten. Der Experte ist der Meinung, dass die drei Leistungsträger Spaniens ihr höchstes Niveau abrufen müssen, um den Sieg zu erringen.

Guardiola legte sich im Finale nicht auf eine bestimmte Mannschaft fest

Der Experte, der bei Manchester City, Bayern München und dem FC Barcelona gearbeitet hat, sagte, er unterstütze bei der Weltmeisterschaft die Mannschaften, in denen Spieler spielen, die er respektiert.

„Egal, wer gewinnt, für mich wird es eine Freude sein. Wenn Argentinien gewinnt, sind dort Spieler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und ich werde mich für sie freuen“, sagte Guardiola.

Er betonte, dass es auch in den Kadern von Frankreich und Portugal Spieler gibt, deren Spiel er schätzt. Laut der Zeitung AS hat Guardiola während des Turniers eher den Erfolg der ihm nahestehenden Spieler verfolgt als eine bestimmte Nationalmannschaft.

Das entscheidende Trio für Spanien wurde benannt

Guardiola schätzte Spaniens Chancen im Finale hoch ein. Seiner Meinung nach werden jedoch die Aktionen von drei Spielern entscheidend sein, damit das Team das Spiel gegen Argentinien kontrollieren kann.

„Wenn Rodri das Spiel im Zentrum zusammen mit Pedri voll kontrollieren kann und Lamine Yamal seine beste Leistung zeigt, kann Spanien das Spiel entscheiden“, sagte er.

Die Aufgabe von Rodri und Pedri wird es sein, den Ball zu kontrollieren, Argentiniens schnelle Konter zu begrenzen und das gewohnte spanische Spieltempo vorzugeben. Yamal könnte durch seine individuellen Aktionen auf dem Flügel die größte Gefahr für die gegnerische Abwehr darstellen.

Entscheidet der Kampf im Mittelfeld das Finale?

Spanien liebt es, den Gegner durch Ballbesitz und Kurzpassspiel unter Druck zu setzen. Argentinien hingegen ist eine Mannschaft, die Fehler des Gegners schnell ausnutzt und blitzschnell von Abwehr auf Angriff umschaltet.

Wenn Rodri und Pedri im Zentrum die Oberhand gewinnen, könnten die argentinischen Stürmer ohne Ball bleiben. Umgekehrt, Lionel Messi und seine Teamkollegen werden es für Spanien gefährlich machen, wenn sie freien Raum bekommen.

In einer von der FIFA vor dem Finale veröffentlichten Analyse wurde der Mittelfeldkampf mit Rodri ebenfalls als eines der entscheidenden Duelle hervorgehoben.

Yamals beste Leistung ist gefragt

Es ist kein Zufall, dass Guardiola Lamine Yamal besonders erwähnte. Die Schnelligkeit des jungen Flügelspielers, seine Aktionen in Eins-gegen-Eins-Situationen und seine unerwarteten Entscheidungen könnten die argentinische Abwehr vor ernste Probleme stellen.

Yamal trainierte jedoch vor dem Finale getrennt von der Gruppe. Der spanische Fußballverband erklärte, dies sei eine Vorsichtsmaßnahme zur Belastungssteuerung und die Teilnahme des Spielers am Finale sei nicht gefährdet.

Entscheidendes Spiel am 19. Juli

Das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium in East Rutherford, USA, statt.

Argentinien wird als amtierender Weltmeister versuchen, den Pokal zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Spanien strebt mit einer neuen Generation nach dem nächsten Weltmeistertitel in seiner Geschichte.

Guardiola gab keine Sieggarantie für Spanien. Aber er nannte die entscheidende Formel für das Finale: Rodri und Pedri müssen das Zentrum beherrschen und Lamine Yamal muss sein stärkstes Spiel zeigen.

Glauben Sie, dass das von Guardiola genannte Trio das Finale gegen Argentinien entscheiden kann?