Start der SpaceX Starship-Rakete verschoben: Elon Musk erklärt den Grund

Der nächste Testflug der Starship-Rakete, eines der größten Projekte zur Eroberung des Weltraums, wurde aufgrund eines unerwarteten technischen Defekts gestoppt. SpaceX war gezwungen, den 13. Testflug, der vom Testgelände in Texas aus hätte stattfinden sollen, in den letzten Sekunden abzubrechen. Dieser Vorfall wird als eine weitere ernsthafte Herausforderung bei der Perfektionierung des Weltraumtransportsystems angesehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie Unternehmenschef Elon Musk mitteilte, wurde die Entscheidung zum Abbruch des Fluges vom automatischen System getroffen. Der Countdown wurde gestoppt, weil vier Raptor-Triebwerke nicht zum geplanten Zeitpunkt zündeten. Diese Fehlfunktion löste eine sofortige Reaktion des Systems aus, um die Flugsicherheit zu gewährleisten und die teure Ausrüstung zu schützen.

Technische Störungen und Triebwerksstatus

Nach dem fehlgeschlagenen Versuch identifizierten die Spezialisten die Triebwerke, die nicht starteten: Es handelt sich um die Aggregate mit den Nummern R137, R78, R113 und R131. Bemerkenswert ist, dass das R78-Triebwerk zuvor im Booster 19-System verwendet, aber nach dem ersten Test ausgebaut wurde. Laut ixbt.com untersuchen Ingenieure derzeit intensiv, warum diese Triebwerke nicht gezündet haben.

Nach dem Flugabbruch begannen die Spezialisten sofort mit dem Ablassen des Treibstoffs aus der Rakete. Dieser Vorgang ist ein obligatorischer Teil der Sicherheitsprotokolle und dient dazu, die Explosionsgefahr zu beseitigen. Laut Elon Musk werden vor dem nächsten Versuch zwei Raptor-Triebwerke am Starship-Raumschiff vollständig durch neue ersetzt.

Wann findet der nächste Versuch statt?

Das SpaceX-Team hat bereits mit der schnellen Fehlerbehebung begonnen. Wenn alle Systeme die erneute Überprüfung erfolgreich bestehen und der Triebwerksaustausch planmäßig verläuft, könnte ein neuer Flug in wenigen Tagen stattfinden. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Starship-Projekt durch die Analyse der Fehler aus jedem Test zur Perfektion zu führen.

Das Starship-Projekt ist nicht nur für SpaceX, sondern für die Pläne der gesamten Menschheit zur Marsbesiedlung und Monderschließung von strategischer Bedeutung. Daher wird jeder Testflug von der Weltgemeinschaft und Technikbegeisterten aufmerksam verfolgt. Die Vorbereitungen auf dem Weltraumbahnhof in Texas laufen derzeit weiter.