Bevölkerungszahl Afghanistans offiziell bekannt gegeben

·175·Welt
Bevölkerungszahl Afghanistans offiziell bekannt gegeben

Anlässlich des Weltbevölkerungstages hat das afghanische Nationale Statistik- und Informationsamt (NSIA) die aktualisierten demografischen Kennzahlen des Landes veröffentlicht.

Offiziellen Angaben zufolge hat die Bevölkerung Afghanistans 37,2 Millionen Menschen erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 800.000 Personen bzw. 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 36,4 Millionen. Männer machen 51 Prozent der Bevölkerung aus, Frauen 49 Prozent.

Dem Bericht zufolge lebt der Großteil der Bevölkerung in ländlichen Gebieten. 70 Prozent der Gesamtbevölkerung, also fast 26 Millionen Menschen, wohnen in Dörfern. Die Stadtbevölkerung beläuft sich auf 9,8 Millionen (26 Prozent), während etwa 1,5 Millionen Bürger (4 Prozent) eine nomadische Lebensweise führen.

Nach Regionen betrachtet bleibt Kabul die bevölkerungsreichste Provinz. In der Hauptstadtregion leben 6,4 Millionen Menschen. An zweiter Stelle folgt die Provinz Herat mit 2,4 Millionen Einwohnern.

AfghanistanBevölkerungDemografieKabulStatistik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt in Köln für Großeinsatz500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt in Köln für GroßeinsatzHeute, 19:16Plastik-Fahrbahntrenner schmelzen in Tadschikistan aufgrund extremer Hitze (Video)Plastik-Fahrbahntrenner schmelzen in Tadschikistan aufgrund extremer Hitze (Video)Heute, 18:5132 Stunden unter Trümmern: Das Lächeln der 12-jährigen Fabiana bewegt das Internet32 Stunden unter Trümmern: Das Lächeln der 12-jährigen Fabiana bewegt das InternetHeute, 18:41Mojtaba Khamenei: „Rache für Ali Khamenei und andere Opfer wird geübt“Mojtaba Khamenei: „Rache für Ali Khamenei und andere Opfer wird geübt“Heute, 18:08Notfallplan wegen Hitzewelle in Frankreich aktiviertNotfallplan wegen Hitzewelle in Frankreich aktiviertHeute, 17:49Wissenschaftler erstaunt: Erde könnte die Hitze der Sonne überlebenWissenschaftler erstaunt: Erde könnte die Hitze der Sonne überlebenHeute, 17:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter