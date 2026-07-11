Bevölkerungszahl Afghanistans offiziell bekannt gegeben

Anlässlich des Weltbevölkerungstages hat das afghanische Nationale Statistik- und Informationsamt (NSIA) die aktualisierten demografischen Kennzahlen des Landes veröffentlicht.

Offiziellen Angaben zufolge hat die Bevölkerung Afghanistans 37,2 Millionen Menschen erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 800.000 Personen bzw. 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 36,4 Millionen. Männer machen 51 Prozent der Bevölkerung aus, Frauen 49 Prozent.

Dem Bericht zufolge lebt der Großteil der Bevölkerung in ländlichen Gebieten. 70 Prozent der Gesamtbevölkerung, also fast 26 Millionen Menschen, wohnen in Dörfern. Die Stadtbevölkerung beläuft sich auf 9,8 Millionen (26 Prozent), während etwa 1,5 Millionen Bürger (4 Prozent) eine nomadische Lebensweise führen.

Nach Regionen betrachtet bleibt Kabul die bevölkerungsreichste Provinz. In der Hauptstadtregion leben 6,4 Millionen Menschen. An zweiter Stelle folgt die Provinz Herat mit 2,4 Millionen Einwohnern.