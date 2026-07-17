Messi erklärt, warum das Finale gegen Spanien schwierig wird

Die argentinische Nationalmannschaft steht kurz davor, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen. Vor dem entscheidenden Duell gegen Spanien, Lionel Messi betonte, dass der Druck und die Anspannung in einem Finale völlig anders sind als in regulären Spielen.

„Ein Finale ist ein besonderes Spiel“

Der Kapitän Argentiniens erwartet, dass beide Mannschaften im entscheidenden Spiel unter enormem Druck stehen werden.

„Ein WM-Finale ist ein besonderes Spiel. Deshalb glaube ich, dass es sehr intensiv und sehr angespannt sein wird“, wurde Messi von TyC Sports zitiert.

In diesem Spiel kann ein einziger Fehler, ein präziser Pass oder eine unerwartete Entscheidung über das Schicksal der Trophäe entscheiden. Daher deutete der argentinische Kapitän an, dass das Finale von den Spielern nicht nur Können, sondern auch hohe mentale Stabilität erfordert.

Argentinien verteidigt den Meistertitel

Das Team von Lionel Scaloni erreichte das Finale als amtierender Weltmeister. Im entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft 2022 spielte Argentinien nach Verlängerung 3:3 gegen Frankreich und gewann im Elfmeterschießen mit 4:2.

Nun haben die Argentinier die Chance, zum zweiten Mal in Folge den Weltpokal zu gewinnen. Ihnen gegenüber steht jedoch die spanische Nationalmannschaft, die sich durch Ballkontrolle und kollektives Spiel auszeichnet.

Eine weitere historische Chance für Messi

Messi erreicht mit Argentinien ein weiteres WM-Finale. Seine Erfahrung, seine Übersicht auf dem Platz und seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen, werden eine der Hauptwaffen des Teams gegen Spanien sein.

Gleichzeitig treten frühere Ergebnisse und Status in einem Finale in den Hintergrund. Wie Messi betonte, kann die Anspannung im entscheidenden Spiel die Aktionen jedes Spielers beeinflussen.

Der Meister wird am 19. Juli ermittelt

Das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium in den USA statt. Das Turnier begann am 11. Juni und endet mit genau dieser Begegnung.

Argentinien will seinen Status als amtierender Meister verteidigen, während Spanien danach strebt, zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Weltpokal zu gewinnen. Messi erwartet ein intensives Finale, doch erst auf dem Platz wird sich zeigen, welches Team besser mit dem Druck umgehen kann.

Glauben Sie, dass Messis Erfahrung im Finale siegen wird oder das kollektive Spiel Spaniens?