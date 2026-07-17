Trump überreicht persönlich den Pokal beim WM-Finale 2026

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Trump überreicht persönlich den Pokal beim WM-Finale 2026

Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien wird einen hochkarätigen Gast empfangen. US-Präsident Donald Trump wird das entscheidende Spiel im Stadion verfolgen und an der Zeremonie zur Übergabe des Weltpokals an das Siegerteam teilnehmen.

Weißes Haus bestätigt Trumps Teilnahme

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gab bekannt, dass Donald Trump das WM-Finale am 19. Juli besuchen wird.

„Der Präsident freut sich darauf, am Finalspiel teilzunehmen“, sagte Leavitt auf einer Pressekonferenz. Sie machte keine Angaben dazu, welches Team Trump im Finale unterstützen wird.

Vor dem Finale wird Trump auch an einem FIFA-Empfang im Trump Tower in New York teilnehmen.

Trump überreicht den Pokal

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuvor erklärt, dass der US-Präsident an der Übergabe des Weltpokals an den Champion teilnehmen werde.

Es wird erwartet, dass Trump und der FIFA-Chef gemeinsam bei der Siegerehrung nach dem Finale auf dem Platz stehen werden.

Finale findet in New Jersey statt, nicht in New York

Das entscheidende Spiel zwischen Argentinien und Spanien findet im MetLife Stadium statt, das im FIFA-Kalender als New York New Jersey Stadium geführt wird.

Die Arena befindet sich nicht in New York City, sondern in East Rutherford im Bundesstaat New Jersey. Das Finale beginnt am 19. Juli um 19:00 Uhr Ortszeit.

Trump hat in diesem Stadion bereits früher einen Pokal überreicht

Der US-Präsident besuchte bereits das Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025, das im selben Stadion ausgetragen wurde.

In diesem Spiel besiegte Chelsea Paris Saint-Germain mit 3:0. Trump nahm an der Siegerehrung teil und überreichte zusammen mit dem FIFA-Präsidenten die Auszeichnungen an die Gewinner.

Pokal wird an Messi oder Rodri übergeben

Als amtierender Weltmeister kämpft Argentinien um seinen vierten WM-Titel. Spanien hat die Chance, nach 2010 zum zweiten Mal Weltmeister zu werden.

Nach dem Finale wird Donald Trump den Pokal an Lionel Messi oder den spanischen Kapitän Rodri überreichen.

Welchem Mannschaftskapitän wird Trump Ihrer Meinung nach den Weltpokal überreichen?

Donald TrumpWM 2026FIFAArgentinienSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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