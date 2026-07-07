Großes Problem für England: Bellingham und Rice könnten das Halbfinale verpassen

Die englische Nationalmannschaft bereitet sich auf das wichtige Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Norwegen vor. Disziplinarische Probleme bereiten Cheftrainer Thomas Tuchel jedoch große Kopfschmerzen. Trotz der guten Stimmung nach dem Sieg gegen Mexiko drohen mehreren Leistungsträgern, darunter Jude Bellingham und Declan Rice, eine Sperre für die nächste Runde. Dies berichtet Goal.com .

Das FIFA-Reglement für das erweiterte Turnier mit 48 Mannschaften sieht vor, dass gelbe Karten nach bestimmten Phasen gelöscht werden. Nach der Gruppenphase wurden die Karten gestrichen, doch Verwarnungen aus der Runde der letzten 32 und dem Achtelfinale verfallen erst nach dem Viertelfinale. Das macht Vorsicht im Spiel gegen Norwegen zur obersten Priorität.

Leistungsträger in Gefahr

Real-Madrid-Star Jude Bellingham sah im Spiel gegen die DR Kongo die gelbe Karte. Sollte er in der Partie in Miami erneut verwarnt werden, müsste er bei einem Einzug Englands ins Halbfinale zuschauen. Eine ähnliche Situation betrifft Declan Rice; er brachte sich durch eine frühe gelbe Karte im Spiel gegen Mexiko in eine gefährliche Lage.

Auch in der Defensive ist die Lage kompliziert. Die Spieler von Manchester City, Marc Guehi und Nico O’Reilly, sind ebenfalls mit einer gelben Karte vorbelastet. Für Thomas Tuchel erschwert dies die Rotation in der Innenverteidigung, da jeder Fehler den Kader vor dem Halbfinale schwächen könnte. Laut Goal.com mahnt der Trainerstab die Spieler zu maximaler Vorsicht auf dem Platz.

Ausfälle und unerwartete Verletzungen

Englands Sorgen vor dem Viertelfinale beschränken sich nicht nur auf die Gelb-Sperren. Verteidiger Jarell Quansah wird das Spiel gegen Norwegen aufgrund einer roten Karte aus dem Mexiko-Spiel verpassen, was zu Umstellungen in der Abwehr führt.

Ein weiterer Ausfall kam unerwartet. Der erfahrene Jordan Henderson erlitt bei einem Unfall während der Feierlichkeiten nach dem Sieg gegen Mexiko eine schwere Handgelenksverletzung. Der Mittelfeldspieler von Brentford steht derzeit unter ärztlicher Aufsicht und ist nicht mit ins Teamquartier nach Kansas City gereist. Ein Einsatz im Viertelfinale gilt als nahezu ausgeschlossen.

Für die englische Nationalmannschaft ist das Spiel gegen Norwegen nicht nur ein Test für den Halbfinaleinzug, sondern auch für den Erhalt der Kaderbreite. Die Mannschaft von Thomas Tuchel muss diszipliniert agieren und gewinnen, da sie sonst in der entscheidenden Phase des Turniers ohne ihre stärksten Waffen dastehen könnte.