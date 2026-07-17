Kokand-1912 verstärkt die Defensive: Neuer Transfer bekannt gegeben

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Kokand-1912 verstärkt die Defensive: Neuer Transfer bekannt gegeben

Kokand-1912 hat seinen Kader während des Sommertransferfensters mit einem weiteren erfahrenen Spieler verstärkt. Verteidiger Ibrohim Yoldoshev, der die erste Saisonhälfte bei Andijon verbrachte, wird nun die Farben der „Shunqorlar“ verteidigen.

Der Verein hat den Transfer offiziell bestätigt

Der Pressedienst aus Kokand gab bekannt, dass eine Einigung mit dem 27-jährigen Spieler erzielt wurde.

„Das nächste Ziel der 'Shunqorlar' bei der Kaderplanung ist der talentierte Verteidiger Ibrohim Yoldoshev“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Die Vertragslaufzeit und die finanziellen Details der Vereinbarung wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Startete die Saison bei Andijon

Ibrohim Yoldoshev absolvierte den ersten Teil der Saison 2026 bei Andijon. In der Sommerpause trennte sich der Verein von mehreren Spielern, darunter auch Yoldoshev.

Die Spielerfahrung und die Kenntnis der Superliga-Umgebung könnten für Kokand-1912 in der zweiten Saisonhälfte von großem Nutzen sein.

Für sieben Vereine gespielt

Der am 5. Juni 1999 in Taschkent geborene Yoldoshev hat im Laufe seiner Karriere für eine Reihe usbekischer Vereine gespielt.

Im Laufe der Jahre spielte er für:

  • Pakhtakor;

  • Metallurg;

  • Surkhon;

  • Dinamo;

  • Navbahor;

  • Lokomotiv;

  • Andijon.

Zudem wurde der Spieler in die U-19, U-21 und U-23 Nationalmannschaften von Usbekistan berufen.

Welche Aufgabe erwartet ihn im neuen Team?

Yoldoshevs Ankunft soll den Wettbewerb in der Abwehr von Kokand-1912 verschärfen. Mit seiner bei mehreren Vereinen gesammelten Erfahrung kann er dem Team helfen, defensiv stabiler zu stehen.

Der Pressedienst des Vereins hieß den Spieler in der Kokand-1912-Familie willkommen und wünschte ihm viel Erfolg bei seinem neuen Team.

Glauben Sie, dass Ibrohim Yoldoshev ein Stammverteidiger bei Kokand-1912 werden kann?

Kokand-1912Ibrohim YoldoshevUsbekische SuperligaFußball-TransfersDefensive
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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