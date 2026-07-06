Sensationelles Versprechen von Ronaldo: „Bei einem Sieg schenke ich einen Rolls-Royce“

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, gab vor dem wichtigen Spiel ein unerwartetes Versprechen ab, um seine Teamkollegen zusätzlich zu motivieren. Er erklärte, dass er jedem Spieler der Mannschaft persönlich einen Rolls-Royce schenken werde, falls Portugal heute gegen Spanien gewinnt und das Finale erreicht.

Diese Nachricht sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen und stieß bei Fußballfans auf enormes Interesse. Es wird betont, dass Ronaldos großzügiges Versprechen darauf abzielt, das Team vor dem entscheidenden Spiel zusätzlich zu motivieren und den Kampfgeist zu stärken.

Das Spiel zwischen Portugal und Spanien wird von Fußballfans mit großer Spannung erwartet. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Ergebnis auf dem Platz – die Frage, ob Ronaldo sein Versprechen einlösen wird, falls Portugal gewinnt und ins Finale einzieht, ist zu einem der Hauptthemen des Tages geworden.