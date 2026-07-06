Sensationelles Versprechen von Ronaldo: „Bei einem Sieg schenke ich einen Rolls-Royce“

·103·Sport
Sensationelles Versprechen von Ronaldo: „Bei einem Sieg schenke ich einen Rolls-Royce“

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, gab vor dem wichtigen Spiel ein unerwartetes Versprechen ab, um seine Teamkollegen zusätzlich zu motivieren. Er erklärte, dass er jedem Spieler der Mannschaft persönlich einen Rolls-Royce schenken werde, falls Portugal heute gegen Spanien gewinnt und das Finale erreicht.

Diese Nachricht sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen und stieß bei Fußballfans auf enormes Interesse. Es wird betont, dass Ronaldos großzügiges Versprechen darauf abzielt, das Team vor dem entscheidenden Spiel zusätzlich zu motivieren und den Kampfgeist zu stärken.

Das Spiel zwischen Portugal und Spanien wird von Fußballfans mit großer Spannung erwartet. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Ergebnis auf dem Platz – die Frage, ob Ronaldo sein Versprechen einlösen wird, falls Portugal gewinnt und ins Finale einzieht, ist zu einem der Hauptthemen des Tages geworden.

Cristiano RonaldoPortugalSpanienFußballRolls-Royce
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zeit, den Rekord von Roger Milla zu brechen: Wann werden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zurücktreten?Zeit, den Rekord von Roger Milla zu brechen: Wann werden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zurücktreten?Heute, 20:13Arsenal-Leistungsträger verpassen Saisonstart: Saka und Rice fallen ausArsenal-Leistungsträger verpassen Saisonstart: Saka und Rice fallen ausHeute, 19:52Jude Bellingham: „Sagt eurem Chef, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt“Jude Bellingham: „Sagt eurem Chef, dass ihr morgen nicht zur Arbeit kommt“Heute, 19:24Wird Erling Haaland zu Real Madrid wechseln: Der Vater des Spielers und Insider geben die endgültige AntwortWird Erling Haaland zu Real Madrid wechseln: Der Vater des Spielers und Insider geben die endgültige AntwortHeute, 18:55Lionel Messi im Kreise seiner Familie: Argentiniens Kapitän tankt Kraft vor den entscheidenden Spielen der WM 2026Lionel Messi im Kreise seiner Familie: Argentiniens Kapitän tankt Kraft vor den entscheidenden Spielen der WM 2026Heute, 18:52Usbekistans U19-Boxer steigen morgen in den RingUsbekistans U19-Boxer steigen morgen in den RingHeute, 18:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan