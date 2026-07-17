Messi und Yamal stechen vor dem Finale in einer Statistik hervor

Im Finale der WM 2026 treffen nicht nur Argentinien und Spanien aufeinander, sondern auch zwei Generationen des Fußballs. Der 39-jährige Lionel Messi und der 19-jährige Lamine Yamal führen das Turnier bei den erfolgreichen Dribblings an.

Nur zwei Dribblings zwischen den beiden Stars

Laut aktualisierten Statistiken hat Messi bei dieser Weltmeisterschaft 24 Mal seinen Gegenspieler erfolgreich ausgedribbelt. Lamine Yamal ist mit 22 effektiven Dribblings der engste Verfolger des Argentiniers.

Das Bemerkenswerte an diesem Ergebnis ist der Altersunterschied von 20 Jahren zwischen den Spielern. Während Messi an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt, bestreitet Yamal sein erstes großes Turnier.

Dennoch sind beide vor dem Finale die Spieler, die die gegnerischen Abwehrreihen in Eins-gegen-Eins-Situationen am meisten vor Probleme gestellt haben.

Messi führt nicht nur beim Dribbling

Der argentinische Kapitän hat in diesem Turnier in sieben Spielen acht Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Er führt nicht nur die Torschützenliste an, sondern gehört auch bei den Assists und kreierten Chancen zu den Besten.

Messi traf im Halbfinale nicht gegen England. Doch in den letzten Minuten der Partie lieferte er die Vorlagen für die Tore von Enzo Fernández und Lautaro Martínez und sicherte Argentinien den 2:1-Comeback-Sieg.

Damit zeigt der 39-jährige Stürmer, dass er trotz nachlassender Schnelligkeit in Sachen Ballführung, Raumgefühl und dem Aushebeln der gegnerischen Defensive weiterhin auf höchstem Niveau agiert.

Yamals einziges Tor spiegelt nicht seinen vollen Einfluss wider

Lamine Yamal hat im Turnier bisher erst einmal getroffen. Doch diese Zahl spiegelt seinen Beitrag zum spanischen Spiel nicht vollständig wider.

Der 19-jährige Flügelspieler ist mit seinem Tempo auf der Außenbahn, seinen unvorhersehbaren Bewegungen und seiner Fähigkeit, Gegner im Eins-gegen-Eins zu schlagen, zu einer der Hauptwaffen im Angriff Spaniens geworden.

Seine 22 erfolgreichen Dribblings zeigen, dass Yamal die gegnerischen Verteidiger in fast jedem Spiel zum Rückzug zwingt. Im Finale erwartet ihn gegen die argentinische Abwehr eine noch härtere Prüfung.

Zwei Generationen treffen im Finale aufeinander

Auf der einen Seite steht Messi, der erneut den Weltpokal in die Höhe stemmen will, auf der anderen Seite Yamal, der schon bei seinem ersten WM-Turnier kurz vor dem Titel steht.

Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien findet am 19. Juli im New York New Jersey Stadium in East Rutherford, USA, statt.

Vor dem entscheidenden Spiel liegt Messi beim Dribbling nur zwei Aktionen vor Yamal. Doch im Finale könnte ein einziges erfolgreiches Dribbling mehr über das Schicksal des Weltpokals entscheiden als jede Statistik.

Wer wird Ihrer Meinung nach im Finale mit seinen Eins-gegen-Eins-Aktionen für mehr Gefahr sorgen: Messi oder Lamine Yamal?