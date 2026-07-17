Die MLS bricht in eine neue Ära auf: Wechseln Christian Pulisic und Antoine Griezmann in die USA?

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Die MLS bricht in eine neue Ära auf: Wechseln Christian Pulisic und Antoine Griezmann in die USA?

Eine neue Ära beginnt im nordamerikanischen Fußball. Nach dem Abschluss der Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wurde, hat die Führung der Major League Soccer (MLS) ehrgeizige Pläne bekannt gegeben, die Liga zu einer der führenden Meisterschaften der Welt zu machen. Bei der Veranstaltung „The Next Chapter“, an der Commissioner Don Garber und bekannte Spieler teilnahmen, standen die zukünftige Strategie der Liga und die Verpflichtung von Starspielern im Mittelpunkt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In seiner Rede betonte Don Garber, dass das Verpassen der Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2022 langfristig sogar vorteilhaft war. Seinen Worten zufolge gelang es der MLS in der Zwischenzeit, die Infrastruktur zu verbessern, neue Vereine zu gründen und den Frauenfußball zu fördern. Wie Goal.com berichtet, konzentriert sich die Führung der Liga nun nicht mehr nur auf die Entdeckung junger Talente, sondern auch darauf, Weltstars anzuziehen, die derzeit in Europa spielen.

Stars im Fokus: Christian Pulisic und Antoine Griezmann

Eine der aufsehenerregendsten Nachrichten der Veranstaltung betraf den Stürmer des AC Mailand, Christian Pulisic. Vertreter des New York City FC bestätigten offiziell ihr Interesse daran, den Kapitän der US-Nationalmannschaft in ihren Reihen zu sehen. Obwohl Christian Pulisic seine Karriere in Europa fortsetzt, wird erwartet, dass sein Wunsch, in seine Heimat zurückzukehren, die Wettbewerbsfähigkeit der Liga weiter steigern wird.

Auch die Legende von Atlético Madrid, Antoine Griezmann, verhehlt nicht seine Absicht, in die MLS zu wechseln. Der französische Stürmer hat Interesse am Projekt von Orlando City bekundet und erklärt, dass ihn das Leben und das sportliche Umfeld in den USA reizen. Solche Transfers werden das Ansehen der MLS nach der Ankunft von Lionel Messi zweifellos auf eine neue Stufe heben.

Infrastruktur und Zukunftspläne

Die MLS-Führung nutzte die siebenwöchige Pause nach der Weltmeisterschaft, um das kommerzielle und sportliche Potenzial der Liga neu zu bewerten. Zukünftig soll der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegen:

  • Verbesserung des Systems zur Vorbereitung junger lokaler Talente auf europäische Spitzenklubs;
  • Ausbau der technologischen Möglichkeiten in den Stadien und Erhöhung des Fan-Komforts;
  • Erweiterung des globalen Publikums der Liga durch Übertragungsrechte;
  • Fortsetzung der Verpflichtung erfahrener Stars aus den europäischen Top-5-Ligen.
Don Garber betonte, dass Rückschläge dazu beigetragen haben, die Liga stärker zu machen. Die nach der Weltmeisterschaft 2026 entstandene Energie wird nun darauf gerichtet, die heimische Meisterschaft zu einer der meistgesehenen Ligen der Welt zu machen. Fußballexperten glauben, dass der US-Fußballmarkt kurz vor seinem Wachstumshöhepunkt steht und die Rückkehr nationaler Helden wie Christian Pulisic in die Liga dabei von entscheidender Bedeutung sein wird.

MLSChristian PulisicAntoine GriezmannFußballUSA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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