Casillas richtet vor dem Finale eine scharfe Kampfansage an Argentinien

Während das Finale der WM 2026 näher rückt, verschärft sich die Rivalität zwischen Spanien und Argentinien. Die spanische Torwartlegende Iker Casillas hat vor dem entscheidenden Duell eine selbstbewusste Botschaft an den amtierenden Weltmeister gesendet.

„Es wird keinen vierten Stern geben“

Berichten zufolge betonte Casillas, dass man Argentinien nicht den vierten Weltmeistertitel gönnen werde.

„Argentinien, für euch wird es keinen vierten Stern geben! Wir holen uns den zweiten! Auf geht’s, Spanien!“ heißt es in dem dem ehemaligen Torhüter zugeschriebenen Beitrag.

Diese Worte spiegeln die Stimmung der spanischen Fans und ihr Vertrauen in die Mannschaft vor dem Finale wider.

Spanien kurz vor dem zweiten Titel

Spanien hat zum zweiten Mal in seiner Geschichte das WM-Finale erreicht. Den ersten und bisher einzigen Titel gewann das Team 2010 in Südafrika.

Bei jenem Turnier hütete Casillas das spanische Tor und reckte als Kapitän den WM-Pokal in die Höhe. Nun, 16 Jahre später, hofft er, dass die neue Generation diesen historischen Erfolg wiederholen kann.

Argentinien kämpft um den vierten Stern

Argentinien wurde 1978, 1986 und 2022 Weltmeister. Sollte das Team um Lionel Messi Spanien besiegen, wäre es der zweite WM-Titel in Folge und der vierte insgesamt.

Argentinien könnte zudem die erste Nationalmannschaft seit Brasilien 1962 werden, die ihren Titel bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften verteidigt. Spanien hingegen versucht, den zweiten Stern seit 2010 zu gewinnen.

Zwei Generationen und zwei Stile treffen im Finale aufeinander

Im entscheidenden Spiel trifft das torgefährliche Argentinien um Lionel Messi auf das spanische Team, angeführt von Lamine Yamal und Rodri.

Während Argentinien die torreichste Mannschaft des Turniers ist, zeichnet sich Spanien durch eine stabile Defensive aus. Das Finale verspricht somit ein Duell zweier unterschiedlicher Fußballphilosophien: Angriffskraft gegen Ballkontrolle.

Alle Fragen werden auf dem Platz beantwortet

Das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien findet am 19. Juli in East Rutherford, USA, statt.

Casillas ist sich sicher, dass Argentinien den vierten Stern nicht bekommen wird. Ob sich diese gewagte Prognose bewahrheitet oder Messi erneut Geschichte schreibt, wird sich im Finale zeigen.

Glauben Sie, dass Spanien den zweiten Stern holt oder wird Argentinien zum vierten Mal Weltmeister?