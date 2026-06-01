Ungewöhnlicher Kelin Salom in Usbekistan: Vor einem Messi-Porträt vollzogen (Video)

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Ungewöhnlicher Kelin Salom in Usbekistan: Vor einem Messi-Porträt vollzogen (Video)

Bei einer Hochzeitsfeier in Usbekistan kam es zu einer ungewöhnlichen Situation. Auf Wunsch ihres Schwiegervaters vollzog die Braut den „Kelin Salom“ (traditioneller Gruß der Braut) vor einem Porträt des berühmten Fußballers Lionel Messi.

Wie sich herausstellte, ist der Vater des Bräutigams ein leidenschaftlicher Fan des FC Barcelona. Er hat sein Haus mit den Flaggen des Vereins geschmückt und sogar ein lebensgroßes Porträt von Lionel Messi neben seinem eigenen aufgehängt.

Daher kam die Braut während der Zeremonie der Bitte ihres Schwiegervaters nach und erwies nicht nur den Familienmitgliedern, sondern auch dem Bild von Messi Respekt. Dieser Moment wurde zu einem unerwarteten und amüsanten Höhepunkt für die Hochzeitsgäste.

Der Vorgang wurde gefilmt und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Die Nutzer bewerteten die Situation unterschiedlich; während einige sie als lustige und einzigartige Tradition akzeptierten, äußern andere ihre eigenen Ansichten.

Auf jeden Fall erregte dieses Ereignis aufgrund seiner Einzigartigkeit große Aufmerksamkeit und löste in den sozialen Medien weitreichende Diskussionen aus.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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