Große Coca-Cola-Tochtergesellschaft stoppt Produktion nach Cyberangriff

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Große Coca-Cola-Tochtergesellschaft stoppt Produktion nach Cyberangriff

Coca-Cola, der weltweit größte Getränkehersteller, hat bekannt gegeben, dass seine Molkereimarke Fairlife von einem Cyberangriff betroffen ist. Infolge eines Ransomware-Angriffs durch Hacker war das Unternehmen gezwungen, alle Produktionslinien in den USA vorübergehend zu stoppen. Dieser Vorfall verdeutlicht erneut, wie anfällig Lebensmittelsicherheit und industrielle Systeme für Cyberbedrohungen sind. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut einem offiziellen Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC hat der Hackerangriff die technologischen Systeme von Fairlife direkt beeinträchtigt. Das Management von Coca-Cola hat bisher keine genauen Zeitpläne für die Wiederaufnahme der Produktion bekannt gegeben. Es wurde mitgeteilt, dass diese Einschränkungen nur die Fabriken in den USA betreffen, während die kanadischen Niederlassungen der Marke wie gewohnt weiterarbeiten.

Wirtschaftliche Folgen des Cyberangriffs

Die Marke Fairlife ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im Portfolio von Coca-Cola. Schätzungen zufolge sollte das Umsatzvolumen der Marke im Jahr 2024 4 Milliarden Dollar erreichen. Der Produktionsstopp könnte nicht nur zu finanziellen Verlusten, sondern auch zu Produktengpässen im Einzelhandel führen.

Solche Angriffe auf große Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind keine Einzelfälle. So waren beispielsweise Arizona Beverages im Jahr 2019 und der Vertriebsriese UNFI im letzten Jahr mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Damals dauerte es mehrere Wochen, die Produktionslinien wiederherzustellen, was zu leeren Ladenregalen führte.

Experten betonen, dass moderne Produktionsprozesse vollständig digitalisiert sind; wenn Hacker in das System eindringen und die Kontrolle übernehmen, wird der gesamte Fabrikbetrieb lahmgelegt. Coca-Cola arbeitet derzeit mit Strafverfolgungsbehörden und Cybersicherheitsexperten zusammen, um die Systeme wiederherzustellen.

Obwohl Coca-Cola-Produkte auf dem Markt in Usbekistan sehr beliebt sind, ist die Marke Fairlife hauptsächlich für den nordamerikanischen Markt bestimmt. Dennoch sind Unterbrechungen der globalen Lieferkette und Cybersicherheitsprobleme eine ernste Warnung für alle regionalen Niederlassungen internationaler Unternehmen. Bisher wurden keine detaillierten Informationen zu den Forderungen der Hacker-Gruppe veröffentlicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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