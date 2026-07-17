Harry Kane nach schmerzhafter Niederlage: „Ich fühle eine Leere in mir“

Der englische Kapitän Harry Kane teilte seine Emotionen nach der Niederlage gegen Argentinien im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Der Traum der „Three Lions“, den Weltmeistertitel nach 60 Jahren zurückzuholen, ist erneut zerplatzt. Der Stürmer des FC Bayern verhehlte nicht, wie niedergeschlagen er nach diesem Misserfolg ist. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Goal.com war die englische Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von Anthony Gordon in Führung gegangen. Doch späte Treffer von Enzo Fernandez und Lautaro Martinez entschieden das Spiel zugunsten Argentiniens. Die 2:1-Niederlage war ein unerwarteter Schlag für die englische Fußballwelt.

Harry Kane wandte sich in den sozialen Medien an die Fans und beschrieb seinen Zustand nach der Niederlage wie folgt: „Es gibt keine Worte, um diese Leere in meinem Magen im Moment zu beschreiben. Wir waren so nah an einem weiteren Finale, aber es hat nicht gereicht. Wir haben in den letzten sieben Wochen alles gegeben, aber kurz vor dem Ziel zu scheitern, ist sehr schwer.“

„Das letzte Puzzleteil fehlt“

Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft betonte, dass trotz der Konstanz des Teams in den letzten Jahren das Glück in den entscheidenden Momenten fehle. Kane merkte traurig an, dass die Mannschaft seit acht Jahren an der Tür zu großen Siegen klopfe, aber das „letzte Puzzleteil“ immer noch nicht gefunden sei.

Es gibt Spekulationen, dass dies für den mittlerweile 32-jährigen Stürmer die letzte Chance auf einen Weltmeistertitel gewesen sein könnte. Dennoch erklärte Kane, dass er nicht aufgeben werde und weiterhin für zukünftige Erfolge kämpfen werde. Seiner Meinung nach gibt es keinen anderen Weg, als nach einem Sturz wieder aufzustehen und weiterzumachen.

Der Kapitän bedankte sich bei seinen Teamkollegen und dem Trainerstab und betonte, wie wichtig die Unterstützung der Fans für sie gewesen sei. „Ob wir gewinnen oder verlieren, wir lernen immer dazu und streben weiter nach vorne“, schloss der erfahrene Stürmer.

Diese Niederlage ist ein weiteres dramatisches Ende eines großen Turniers für England. Das Team muss nun den Fokus auf kommende Wettbewerbe richten und die Probleme im Kader beheben. Die Hauptaufgabe für Kane und seine Teamkollegen ist es, den Schritt vom bloßen Anwärter zum echten Sieger zu vollziehen.