Der weltberühmte Streamer und glühende Cristiano Ronaldo-Fan IShowSpeed hat vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 für Aufsehen gesorgt. Er wandte sich an den spanischen Jungstar Lamine Yamal und flehte ihn an, Lionel Messis Argentinien zu besiegen. Dieser Appell sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com ist IShowSpeed zutiefst besorgt darüber, dass der größte Rivale seines Idols Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel gewinnen könnte. Nachdem die portugiesische Nationalmannschaft im Achtelfinale ausgeschieden ist, richtet sich alle Aufmerksamkeit auf den Weg von Messi und Argentinien ins Finale. Für den Streamer ist diese Situation ein "echtes Desaster".

Während eines Livestreams konnte IShowSpeed seine Emotionen nicht zurückhalten und rief dem Flügelstürmer des FC Barcelona und Spaniens zu: "Lamine, bitte, rette uns. Gewinne gegen Argentinien. Wenn Messi noch einmal den Weltpokal in die Höhe stemmt, weiß ich als Ronaldo-Fan nicht mehr, was ich sagen soll. Du bist zu allem fähig, bewahre uns vor dieser Schande."

Historisches Duell und die GOAT-Debatte

Das Finale, das im Stadion in New York stattfinden wird, gilt nicht nur als Duell zweier starker Nationalmannschaften, sondern auch als entscheidender Punkt im Kampf um den Status des besten Spielers der Fußballgeschichte (GOAT). Lionel Messi zeigt im laufenden Turnier eine phänomenale Leistung mit 8 Toren und 4 Vorlagen. Er war der Hauptakteur beim Sieg über die englische Nationalmannschaft im Halbfinale.

Lamine Yamal scheint bei diesem Turnier jedoch nicht in seiner besten Form zu sein. Der 19-Jährige kommt bisher auf ein Tor und eine Vorlage. Dennoch bleiben seine unvorhersehbaren Aktionen und seine individuelle Klasse die wichtigste Waffe Spaniens. IShowSpeed hofft, dass genau diese Fähigkeiten Messis nächste Meisterschaft verhindern werden.

Auch unter Fußballfans in Usbekistan sind die Debatten zwischen Messi- und Ronaldo-Fans stets hitzig. Dieses Finale wird nicht nur den Weltmeister bestimmen, sondern könnte auch den Schlusspunkt unter die jahrelange Rivalität zwischen den beiden Ausnahmespielern setzen. Sollte Argentinien gewinnen, wären Messis Erfolge für Ronaldo-Fans wohl endgültig unerreichbar.

Das Finale ist für den 19. Juli angesetzt. Ob Lamine Yamal dem Wunsch des Streamers nachkommen kann oder ob Lionel Messi seine legendäre Karriere mit einer weiteren Goldmedaille krönt, wird die Zeit zeigen. Vorerst sorgt Speeds emotionaler Ausbruch in den sozialen Medien weiterhin für Schlagzeilen.