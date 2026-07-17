Ehemalige OpenAI-Führungskraft Ryan Beiermeister wird Partnerin bei Founders Fund

Ryan Beiermeister, ehemalige Vizepräsidentin bei OpenAI, einem der einflussreichsten Unternehmen im Bereich der KI, ist als Partnerin zum Risikokapitalgeber Founders Fund gewechselt. Diese Ernennung hat im Silicon Valley für großes Aufsehen gesorgt, da Beiermeister nicht nur für ihre berufliche Erfahrung, sondern auch durch ihren kürzlichen, viel beachteten Abgang im Rampenlicht stand. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Ryan Beiermeister war fast zwei Jahre lang als Vizepräsidentin für Produktpolitik bei OpenAI tätig. Während ihrer Amtszeit entwickelte sich die ChatGPT-Plattform zur am schnellsten wachsenden Anwendung der Geschichte. Ihre Tätigkeit im Unternehmen endete jedoch im Februar dieses Jahres überraschend. Laut TechCrunch war der Grund dafür ihr Widerstand gegen die geplante "Adult Mode"-Funktion für ChatGPT.

Berichten zufolge wollte die OpenAI-Führung eine Funktion einführen, die es dem Chatbot ermöglicht, erotische Inhalte zu generieren, doch Beiermeister widersprach dieser Idee vehement. Nach diesem Konflikt wurde sie entlassen. Interessanterweise entschied sich OpenAI nach ihrem Ausscheiden im März dazu, das umstrittene Feature aufzugeben.

"Mafia"-Spiel und unerwartete Auswahl

Vor ihrem Wechsel zu Founders Fund nahm Beiermeister aktiv an der von der Firma organisierten YouTube-Show "Mafia" teil. In diesem Spiel trat sie gegen Tech-Größen wie Sam Altman, Palmer Luckey und Dylan Field an. Viele Beobachter vermuteten aufgrund ihrer Gelassenheit und analytischen Fähigkeiten während des Spiels, dass es sich nicht nur um ein Spiel, sondern um ein einzigartiges "Vorstellungsgespräch" handelte.

Vertreter von Founders Fund wiesen diese Spekulationen jedoch zurück und betonten, dass Ryan Beiermeisters Erfahrung und ihre langjährigen Beziehungen zum Team des Fonds die ausschlaggebenden Faktoren waren. Sie arbeitete bereits vor über zehn Jahren mit einem der Partner des Fonds, Trae Stephens, bei Palantir zusammen, einem von Peter Thiel gegründeten Unternehmen. Diese beruflichen Verbindungen legten den Grundstein für die heutige Partnerschaft.

Bei Founders Fund wird Beiermeister nun ihre bei Palantir und Meta gesammelten Erfahrungen einbringen. Sie gab an, sich hauptsächlich auf die Unterstützung komplexer technologischer Lösungen und KI-Startups zu konzentrieren. Dies könnte darauf hindeuten, dass die zukünftige Investitionsstrategie des Fonds einen stärkeren Fokus auf KI-Sicherheit und ethische Standards legen wird.

Diese Ernennung ist auch für Founders Fund von strategischer Bedeutung. Der von Peter Thiel gegründete Fonds ist dafür bekannt, auf komplexe und kontroverse Projekte mit enormem Potenzial zu setzen. Die Aufnahme einer Expertin wie Beiermeister, die die internen Prozesse von OpenAI genau kennt, stärkt die Position des Fonds auf dem KI-Markt weiter.