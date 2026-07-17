Bürgermeister von San Francisco verschärft Regeln nach Staus durch Waymo-Robotaxis

Der Bürgermeister von San Francisco, Daniel Lurie, hat trotz seiner Unterstützung für technologische Innovationen strengere Maßnahmen zur Regulierung fahrerloser Fahrzeuge gefordert. Auslöser war ein massiver Stau am 4. Juli, der durch Waymo-Robotaxis verursacht wurde und die Straßen der Stadt stundenlang lahmlegte. Der Vorfall verstärkte die Bedenken hinsichtlich des Verhaltens autonomer Fahrzeuge in unvorhersehbaren Situationen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch hat Bürgermeister Lurie ein offizielles Schreiben an die staatlichen Regulierungsbehörden gesendet, in dem er die Einführung neuer und strengerer Anforderungen für Robotaxis fordert. Während der Feierlichkeiten blieben Dutzende Waymo-Fahrzeuge aufgrund von leeren Batterien oder technischen Defekten mitten auf der Straße stehen. Dies behinderte nicht nur den Individualverkehr, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel und Einsatzfahrzeuge.

Zuverlässigkeit in Notfallsituationen

In seinem Schreiben betonte Daniel Lurie, dass die aktuelle Gesetzgebung des Bundesstaates Kalifornien das Verhalten autonomer Fahrzeuge in Notfällen nicht vollständig abdecke. Seiner Meinung nach müssen Robotaxis nicht nur unter normalen Bedingungen sicher fahren, sondern auch bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Großveranstaltungen oder Stromausfällen zuverlässig funktionieren. Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass die derzeitigen Vorschriften für solch komplexe Situationen nicht ausreichen.

Gemäß den neu vorgeschlagenen Regelungen müssen Robotaxi-Hersteller die folgenden vier Kernfähigkeiten nachweisen:

Defekte oder liegengebliebene Fahrzeuge unverzüglich aus dem fließenden Verkehr entfernen;

Routen, Servicegebiete und Abholpunkte in Echtzeit anpassen können;

Betriebsdaten in Echtzeit mit lokalen Behörden austauschen;

Spezielle Tests für den Betrieb bei hohem Personenaufkommen und komplexen Verkehrsbedingungen bestehen.

Derzeit sind etwa 1.000 Robotaxis von Waymo im Raum San Francisco im Einsatz, womit das Unternehmen der größte Betreiber in der Region ist. Auch das zu Amazon gehörende Unternehmen Zoox sowie Robotaxi-Projekte in Zusammenarbeit mit Uber versuchen, sich auf dem Markt zu etablieren. Tesla verfügt derzeit noch nicht über eine Genehmigung für den vollautonomen fahrerlosen Betrieb und bietet Dienste nur unter Fahreraufsicht an.

San Francisco und das Silicon Valley dienen seit langem als primäres Testgelände für autonome Technologien. Sechs Unternehmen, darunter Nuro, Waymo und Zoox, haben die Erlaubnis für fahrerlose Tests. Die jüngsten Ereignisse zeigen jedoch, dass neben dem technologischen Fortschritt auch der rechtliche Rahmen aktualisiert werden muss, um die städtische Infrastruktur und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Experten weisen darauf hin, dass die kalifornischen Vorschriften zwar strenger sind als in anderen US-Bundesstaaten, der Vorfall mit Waymo jedoch bewiesen hat, dass das System noch Lücken aufweist. Sollten die Vorschläge des Bürgermeisters angenommen werden, könnten sie einen neuen Standard für die Regulierung von Robotaxis setzen – nicht nur in San Francisco, sondern weltweit.