Elon Musk, einer der reichsten Menschen der Welt, hat eine bedeutende Übernahme getätigt, um sein xAI-Projekt im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Energie zu versorgen. Laut Informationen von Electrek hat der Milliardär das Unternehmen APR Energy übernommen, das eine Flotte mobiler Gas- und Dieselturbinen betreibt. Es ist bemerkenswert, dass dieser Deal ohne offizielle Ankündigungen oder großes Aufsehen abgeschlossen wurde. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

APR Energy besitzt mobile Energieanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 1 GW. Eine solch enorme Energieressource ist für Musks KI-Zentren, insbesondere für Supercomputer auf Basis von NVIDIA-Chips, unerlässlich. Branchenexperten gehen davon aus, dass der Strombedarf für das Training und den Betrieb von KI-Modellen um ein Vielfaches höher ist als bei herkömmlichen Rechenzentren.

Details zum geheimen Deal

Informationen über diesen Kauf wurden durch Dokumente der Federal Trade Commission vom 14. Mai bekannt. Interessanterweise wurde die Transaktion ohne zusätzliche kartellrechtliche Prüfungen genehmigt. Obwohl in den Dokumenten keine genaue Summe genannt wird, schätzen Experten den Wert von APR Energy auf mindestens 1 Milliarde Dollar. Dieser Kauf wird als weiterer strategischer Schritt Musks auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit gesehen.

Derzeit ist bekannt, dass Dutzende Turbinen in den Rechenzentren von xAI installiert wurden. Dies stößt jedoch auf Kritik bei Umweltschützern und lokalen Behörden. Das Problem besteht darin, dass diese Turbinen die Umwelt erheblich belasten können, und es gibt Berichte, dass Musk für die Geschwindigkeit des Projekts Umweltstandards umgeht.

Energiekrise und künstliche Intelligenz

In der Welt der modernen Technologie wird Energieknappheit zu einer der größten Herausforderungen. Während Giganten wie Google, Microsoft und Amazon in Kernenergie und erneuerbare Quellen für ihre Rechenzentren investieren, bevorzugte Elon Musk eine schnelle Lösung durch mobile Turbinen. Die Turbinen von APR Energy zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei Bedarf an jeden Ort transportiert und in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden können.

Auch in Usbekistan ist die Versorgung von Rechenzentren mit stabiler Energie ein aktuelles Thema. Musks Erfahrung zeigt, dass selbst die fortschrittlichsten Technologieunternehmen nicht vollständig auf traditionelle Brennstoffquellen verzichten können. Die nächsten Generationen des Grok-Chatbots, der im Rahmen des xAI-Projekts gestartet wurde, werden mit der Energie dieser Turbinen trainiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Kauf von Elon Musk zeigt, wie ernst es ihm mit der Führung im KI-Wettlauf ist. Er investiert Milliarden von Dollar nicht nur in Software und Chips, sondern auch in die Infrastruktur, die deren kontinuierlichen Betrieb sicherstellt.