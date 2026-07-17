Lautaro Martinez konnte seine Tränen nicht zurückhalten: Argentinien schlägt England und zieht ins Finale ein

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Lautaro Martinez konnte seine Tränen nicht zurückhalten: Argentinien schlägt England und zieht ins Finale ein

Die argentinische Nationalmannschaft hat nach einem dramatischen Sieg gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 zum zweiten Mal in Folge das WM-Finale erreicht. Lautaro Martinez, der im Stadion von Atlanta von der Bank kam, wurde zum Helden des Spiels, als er den Siegtreffer erzielte. In einem Interview nach dem Spiel konnte der Stürmer von Inter seine Emotionen nicht zurückhalten und brach in der Live-Übertragung in Tränen aus, wie Goal.com berichtet. berichtet .

Das Spiel verlief nach einem unerwarteten Szenario. England führte während des Spiels mit 1:0, doch Martinez, der in der 81. Minute eingewechselt wurde, änderte den Ausgang der Partie. Zunächst glich Enzo Fernandez aus, und in der 92. Minute köpfte Lautaro Martinez eine Flanke von Lionel Messi ins Tor und sicherte der "Albiceleste" den Sieg. Laut Goal.com führt dieser Sieg Argentinien am Sonntag in das entscheidende Finale gegen Spanien.

Familienwerte und grenzenlose Begeisterung

Im Interview nach dem Spiel erinnerte sich Lautaro Martinez an seine Kindheit und die Schwierigkeiten auf seinem Weg zum Profifußballer. "Es ist ein so starkes Gefühl. Ich erinnere mich an die Tage, als mein Vater mir meine ersten Fußballschuhe kaufte... Ich habe immer davon geträumt, ein solch wichtiges Tor zu erzielen. Das ist eine riesige Freude. Ich habe Facundo Medina auf der Bank gesagt, dass ich davon geträumt habe", sagte der Stürmer unter Tränen.

Der Stürmer widmete seinen Erfolg seiner Mutter und betonte ihre unvergleichliche Rolle in seinem Leben. Ihm zufolge kann seine Mutter seine Spiele aufgrund der Nervosität immer noch nicht ansehen und beschäftigt sich während der Spiele, um sich abzulenken. Martinez sagte, er betrachte die Opfer seiner Mutter, als er zum Racing Club wechselte, und die Unterstützung seiner Familie als die höchste Belohnung.

Der Weg der argentinischen Nationalmannschaft in diesem Turnier basiert auf Geduld und Willenskraft. Das Team besiegte die Schweiz im Viertelfinale knapp und hatte zuvor bereits Mannschaften wie Ägypten und Kap Verde mühsam besiegt. Auch gegen England warteten die Schützlinge von Lionel Scaloni auf die Erschöpfung des Gegners und nutzten die Lücken, die sich am Ende des Spiels ergaben.

Lautaro Martinez merkte an, dass die englische Nationalmannschaft eine Stunde lang starken Druck ausübte, sich aber nach dem Führungstreffer in die Defensive zurückzog. Dies gab Argentinien die Möglichkeit, das Spiel zu kontrollieren und Angriffe zu organisieren. Nun treten die amtierenden Weltmeister gegen Spanien an, um ihren Titel zu verteidigen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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