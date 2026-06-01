Schuldenstreit endet blutig: Gruppe von Personen verprügelt 21-Jährigen

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Schuldenstreit endet blutig: Gruppe von Personen verprügelt 21-Jährigen

Ein Konflikt in der Stadt Namangan, der aufgrund einer Schuldenangelegenheit entstand, hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Es wurde bekannt, dass eine Gruppe von Personen einen 21-jährigen Mann geschlagen und ihm Körperverletzungen zugefügt hat.

Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai im Stadtviertel Dashtbog. Ersten Informationen zufolge kam es zwischen mehreren im Bezirk Yangi Namangan wohnhaften Bürgern und dem Opfer zu einem Streit über Schulden.

Die Auseinandersetzung spitzte sich zu, woraufhin mehrere Personen Gewalt gegen den jungen Mann anwendeten. Infolgedessen erlitt das Opfer leichte Körperverletzungen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben die Identität der Beteiligten ermittelt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Es wurde mitgeteilt, dass gegen die Verdächtigen ein Verfahren wegen Rowdytums gemäß dem Strafgesetzbuch eröffnet wurde; die Ermittlungen dauern derzeit an.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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