Vierbeiniges Baby in der Region Surxondaryo geboren

Ein Baby, das im Bezirk Sherobod der Region Surxondaryo mit einer seltenen Pathologie geboren wurde, hat in den sozialen Medien für breite Diskussionen gesorgt. Nach der Verbreitung von Bildern des vierbeinigen Säuglings gaben Spezialisten offizielle Informationen zu dem Fall bekannt.

Berichten zufolge wurde das Baby mit einer extrem seltenen Pathologie geboren, die für siamesische Zwillinge charakteristisch ist. Der zweite Teil des Fötus entwickelte sich nicht vollständig, sodass sich nur bestimmte Körperteile ausbildeten. Aus diesem Grund wurde das Baby mit zusätzlichen Beinen geboren.

Nach Angaben von Gesundheitsexperten wurde der Säugling in das multidisziplinäre Kindermedizinische Zentrum der Region Samarkand verlegt, wo eine komplexe Operation durchgeführt wurde. Ein Team qualifizierter Ärzte nahm an dem Eingriff teil.

Ärzten zufolge sind solche Fälle in der medizinischen Praxis äußerst selten. Die Gesundheit des Babys steht unter der Aufsicht von Spezialisten, und die Überwachung seines Zustands wird fortgesetzt.