Japan hält an Moriyasu fest: Sein Nachfolger steht bereits fest

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Japan hält an Moriyasu fest: Sein Nachfolger steht bereits fest

Der japanische Fußballverband hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Nationaltrainer Hajime Moriyasu fortzusetzen. Der Spezialist wird die Nationalmannschaft bis zum Abschluss des Asien-Pokals Anfang 2027 leiten.

Gleichzeitig hat der JFA bereits festgelegt, wer die Position nach Moriyasu übernehmen wird. Der Trainerwechsel in der Nationalmannschaft wird schrittweise erfolgen.

Moriyasu bleibt bis zum Asien-Pokal

Laut der offiziellen Mitteilung des japanischen Fußballverbandes bleibt Hajime Moriyasu bis zum Ende des Asien-Pokals, der im Januar/Februar 2027 stattfindet, im Amt des Cheftrainers.

Damit wird der Spezialist die japanische Nationalmannschaft auch beim nächsten großen kontinentalen Turnier betreuen.

Diese Entscheidung des Verbandes zeigt, dass man sich für einen Plan entschieden hat, der auf Kontinuität setzt, anstatt drastische Veränderungen im Team vorzunehmen.

Wer wird das Team nach Moriyasu leiten?

Nach dem Asien-Pokal wird das Amt des Cheftrainers der japanischen Nationalmannschaft an Go Oiwa übergeben.

Er trainiert derzeit die U21-Nationalmannschaft des Landes. Dem Plan des JFA zufolge wird Oiwa für einen bestimmten Zeitraum beide Positionen gleichzeitig bekleiden.

Trainer

Position

Geplanter Zeitraum

Hajime Moriyasu

Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft

Bis zum Ende des Asien-Pokals 2027

Go Oiwa

Japan U21- und zukünftiger Nationaltrainer

Nach dem Asien-Pokal

Diese Entscheidung ermöglicht einen schrittweisen Übergang des Spezialisten, der bereits mit der Jugendmannschaft arbeitet, zur A-Nationalmannschaft.

Wie war das Ergebnis bei der Weltmeisterschaft?

Japan nahm an der letzten Weltmeisterschaft in Gruppe F teil und sammelte am Ende der Spiele 5 Punkte.

Das Team belegte den zweiten Platz in der Gruppe und zog in die K.-o.-Phase ein. Im Achtelfinale unterlag man jedoch Brasilien mit 1:2.

Trotz dieses Ergebnisses entschied der Fußballverband, Moriyasu die Möglichkeit zu geben, das Team bei einem weiteren großen Turnier zu leiten.

Trainerwechsel in Japan im Voraus geplant

In vielen Nationalmannschaften erfolgen Trainerwechsel nach Ergebnissen überstürzt. Japan hingegen wählte den Weg, den Übergang systematisch zu organisieren, indem der nächste Cheftrainer vorab bestimmt wurde.

Die Hauptaufgabe für Moriyasu ist nun ein erfolgreiches Abschneiden beim Asien-Pokal. Go Oiwa wird währenddessen seine Arbeit mit der U21 fortsetzen und sich auf die Übernahme der Nationalmannschaft vorbereiten.

Glauben Sie, dass Japan mit dem Festhalten an Moriyasu bis zum Asien-Pokal die richtige Entscheidung getroffen hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

JapanHajime MoriyasuGo OiwaAsien-PokalFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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