Große Veränderungen bei Real Madrid: Tchouameni und Camavinga könnten den Verein verlassen

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Große Veränderungen bei Real Madrid: Tchouameni und Camavinga könnten den Verein verlassen

Es wird erwartet, dass Real Madrid vor dem Ende des Sommertransferfensters tiefgreifende Reformen an seinem Kader vornimmt. Aktuellen Informationen zufolge ist die Führung der „Königlichen“ bereit, den defensiven Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni zum Verkauf anzubieten. Diese Entscheidung wird mit dem Wunsch des Vereins begründet, die finanzielle Stabilität zu sichern und Platz für neue Transfers zu schaffen. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht der Zeitung The Sun zeigt der englische Verein Manchester United großes Interesse an dem talentierten französischen Fußballer. Die Mancunians betrachten Tchouameni als ihr Hauptziel, um ihr Mittelfeld zu verstärken. Sollten sich die Parteien einigen, könnte dies einer der spektakulärsten Transfers des Sommers werden.

Gleichzeitig steht auch ein weiterer französischer Legionär Madrids, Eduardo Camavinga, unter Druck. Laut dem bekannten Insider Nicolo Schira muss sich der Mittelfeldspieler in den Vorbereitungslagern beweisen. Andernfalls plant die Vereinsführung, auch ihn auf die Transferliste zu setzen. Der Trainerstab beabsichtigt derzeit, ihm eine Chance zu geben, doch die endgültige Entscheidung wird von der körperlichen Verfassung und der Leistung des Spielers abhängen.

Transferaktivitäten bei anderen europäischen Spitzenklubs

Die hektischen Vorgänge auf dem Transfermarkt beschränken sich nicht nur auf Madrid. Fabrizio Romano berichtet, dass der italienische Verein Inter und der englische Verein Tottenham weiterhin Verhandlungen über den Verteidiger Cuti Romero führen. Der argentinische Fußballer steht kurz vor einem Abschied vom Londoner Klub, da Tottenham bereits neue Verteidiger als Ersatz verpflichtet hat.

Auch der spanische Verein Barcelona beobachtet die Situation um Romero genau. Aufgrund finanzieller Einschränkungen können die Katalanen jedoch noch kein offizielles Angebot abgeben. Wie die Zeitung Sport berichtet, ist Barcelona auch an einer Verpflichtung von Aymeric Laporte interessiert, um die Abwehr zu stärken, doch damit dieser Transfer zustande kommt, muss das Team zunächst mehrere aktuelle Verteidiger verkaufen.

Im italienischen Fußball äußerte sich Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna zu den Zukunftsplänen des Teams. Seinen Worten zufolge werden Stars wie Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku vorerst bei ihren derzeitigen Vereinen bleiben. Obwohl De Bruynes Äußerungen über den ehemaligen Napoli-Trainer Antonio Conte bei der Vereinsführung für etwas Unmut gesorgt haben, ist die Tür für Verhandlungen noch nicht geschlossen.

Laut Goal.com läuft der aktuelle Vertrag von Kevin De Bruyne noch ein Jahr. Eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft wird erwartet, sobald der Spieler aus dem Urlaub zurückkehrt. Diese Transfer-News aus dem europäischen Fußball deuten darauf hin, dass es in den kommenden Wochen zu grundlegenden Veränderungen in den Mannschaftskadern kommen wird.

Real MadridManchester UnitedTransfersBarcelonaFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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