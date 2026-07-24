Der Wettbewerb zwischen den beiden Giganten des Smartphone-Marktes, Samsung und Apple, erreicht eine neue Stufe. In einem neuen Videovergleich des bekannten Insiders Ice Universe wurden die Fähigkeiten des Samsung Galaxy Z Fold 8 und des noch nicht veröffentlichten iPhone 17 Pro Max gegenübergestellt. Diese Analyse verdeutlichte die wesentlichen Vorteile von faltbaren Smartphones gegenüber herkömmlichen Flaggschiffen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Vergleichsergebnissen zufolge bietet das Samsung Galaxy Z Fold 8 im aufgeklappten Zustand eine deutlich größere Displayfläche als das iPhone 17 Pro Max. Dies ist besonders praktisch für Multitasking, das Ansehen von Videos und den Medienkonsum. Während das Samsung-Gerät beispielsweise bei der Bildersuche Daten in vier Spalten anzeigte, passten auf den iPhone-Bildschirm nur zwei Spalten. Dies verdoppelt die Geschwindigkeit der Informationsaufnahme für den Nutzer.

Leichtes Gehäuse und Benutzerfreundlichkeit

Technisch beeindruckt das Samsung Galaxy Z Fold 8 nicht nur durch seine Bildschirmgröße, sondern auch durch sein Gewicht. Trotz des großen Displays stellte sich heraus, dass das faltbare Gerät der neuen Generation deutlich leichter ist als das Apple-Flaggschiff. Dies deutet darauf hin, dass die Ingenieure von Samsung intensiv an den Gehäusematerialien und der internen Architektur gearbeitet haben. Laut Ice Universe wurden auch eine Reihe wichtiger Änderungen an der Bildschirmtechnologie des Galaxy Z Fold 8 vorgenommen, die die Bildqualität weiter verbessern.

Auch Apple bereitet sich ernsthaft auf den Eintritt in den Markt für faltbare Smartphones vor. Gerüchten zufolge soll das erste "buchartige" iPhone des Giganten aus Cupertino über einen 7,8-Zoll-Innenbildschirm verfügen. Es wird jedoch erwartet, dass der Preis für dieses innovative Produkt recht hoch sein wird und wahrscheinlich 2000 Dollar übersteigt. Dies könnte Samsung einen gewissen Vorteil bei der Preisgestaltung verschaffen.

Fertigungshindernisse

Es heißt, dass Foxconn, Apples Fertigungspartner, derzeit bei der Arbeit an dem iPhone Ultra und den faltbaren Modellen auf einige technische Probleme stößt. Die Ingenieure nehmen derzeit letzte Anpassungen am Produktionsprozess vor. Diese Situation könnte den Markteintritt von Apple bei faltbaren Geräten leicht verzögern oder die Herstellungskosten beeinflussen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan wächst das Interesse an faltbaren Smartphones von Jahr zu Jahr. Während die Fold-Serie von Samsung bereits ihre Fans gefunden hat, warten Apple-Anhänger gespannt auf das erste faltbare Gadget der Marke. Die Leichtigkeit und Funktionalität des Galaxy Z Fold 8 machen es zweifellos nicht nur zu einem Unterhaltungsgerät, sondern auch zu einem praktischen Arbeitswerkzeug für Geschäftsleute.