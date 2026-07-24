Ab dem 1. August ist Gas für Autos im Iran kostenlos

Ab dem 1. August wird im Iran Gas für Autos kostenlos verteilt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.

Es wird mitgeteilt, dass die Regierung eine Sonderaktion startet, um die Bevölkerung zu unterstützen, Transportkosten zu senken und den Benzinverbrauch zu reduzieren. In diesem Zusammenhang beginnt die Kampagne „Vereint für den Iran: Kostenloses Gas für das iranische Volk“ unter Beteiligung von über tausend Tankstellen im ganzen Land.

Die Verantwortlichen betonten, dass diese Initiative darauf abzielt, eine rationellere Nutzung der Energieressourcen zu fördern und die Ausgaben der Bevölkerung zu entlasten. Die Kampagne beginnt offiziell am 1. August und umfasst Tankstellen in verschiedenen Regionen des Landes.