Real Madrid startet Vorstoß für Rodri: Treffen hat stattgefunden...

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Real Madrid startet Vorstoß für Rodri: Treffen hat stattgefunden...

Real Madrid hat erste Schritte unternommen, um den Mittelfeldspieler Manchester City unter Vertrag zu nehmen. Berichten zufolge trafen sich Vertreter des Vereins in der Nähe der spanischen Hauptstadt mit den Beratern des Spielers.

Die 'Königlichen' haben Rodri als eines ihrer Haupttransferziele identifiziert. Bisher haben jedoch noch keine direkten Verhandlungen zwischen Real Madrid und Manchester City begonnen.

Treffen mit Rodris Beratern hat stattgefunden

Laut Sky Sports trafen sich Vertreter von Real Madrid am Dienstag in einem Restaurant in der Nähe von Madrid mit Rodris Beratern.

Es wird berichtet, dass bei dem Treffen mögliche Transferbedingungen und die Aussicht auf eine Rückkehr des Spielers nach Spanien besprochen wurden.

Derzeit arbeitet der Madrider Verein vorrangig daran, eine Einigung über persönliche Bedingungen mit Rodri und seinen Vertretern zu erzielen.

Real Madrid könnte einen Vertrag bis 2030 anbieten

Der Quelle zufolge erwägt Real Madrid, dem 30-jährigen Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2030 anzubieten.

Es heißt, dass Rodri selbst bereit für eine Rückkehr nach Spanien sei. Der aktuelle Vertrag des Spielers bei Manchester City läuft jedoch noch bis 2027.

Der englische Verein hat ihm vor einigen Wochen einen neuen Vertrag angeboten, doch die Parteien haben noch keine endgültige Entscheidung über eine Verlängerung getroffen.

Noch keine Verhandlungen zwischen den Vereinen

Der Transferprozess befindet sich derzeit in einem frühen Stadium.

Real Madrid hat Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen, aber noch kein offizielles Angebot an Manchester City unterbreitet.

Daher ist Rodris Wechsel nach Madrid noch keine beschlossene Sache. Sollten die persönlichen Bedingungen mit dem Spieler geklärt sein, könnten in der nächsten Phase Verhandlungen zwischen den Vereinen über die Ablösesumme beginnen.

Wie hat Rodri in der letzten Saison abgeschnitten?

Der spanische Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Saison 21 Spiele in der Premier League und erzielte 1 Tor.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 nahm er an allen 8 Spielen der spanischen Nationalmannschaft teil und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Kennzahl

Ergebnis

EPL-Einsätze

21

Tore

1

Vertrag bei City

Bis 2027

Möglicher neuer Vertrag

Bis 2030

Rodri wurde zum Hauptziel von Real Madrid

Der Madrider Verein betrachtet Rodris Verpflichtung als Priorität, um das Mittelfeldzentrum zu verstärken. Die Erfahrung, die Ballkontrolle und die Fähigkeit, das Spieltempo zu diktieren, könnten ihn zu einem entscheidenden Transfer für Real Madrid machen.

Die Realisierung des Deals hängt jedoch von der endgültigen Entscheidung des Spielers, der Position von Manchester City und der möglichen Ablösesumme ab.

Glauben Sie, dass Rodri Manchester City verlassen und zu Real Madrid wechseln sollte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Real MadridManchester CityRodriPremier LeagueTransfergerüchte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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