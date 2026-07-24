Starlink und Louisiana: Satelliten-Internet für Regionen ohne Glasfaseranschluss

·39·Technologie
Starlink und Louisiana: Satelliten-Internet für Regionen ohne Glasfaseranschluss

Eine wichtige Vereinbarung wurde zwischen dem von Elon Musk geführten Unternehmen SpaceX und der Regierung des US-Bundesstaates Louisiana unterzeichnet. Das im Rahmen des föderalen Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD)-Programms umgesetzte Projekt zielt darauf ab, die digitale Kluft in abgelegenen Gebieten zu überbrücken. Orte, an denen die Verlegung von Glasfaserleitungen wirtschaftlich und technisch nicht machbar ist, werden nun über das Starlink-Satellitensystem mit Hochgeschwindigkeits-Internet versorgt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat sich SpaceX verpflichtet, bis Ende des Sommers 2026 insgesamt 10.635 Standorte in über 50 Bezirken des Bundesstaates an das Netz anzuschließen. Dieses Projekt ist zu einem festen Bestandteil der Strategie Louisianas zum Ausbau der Breitbandversorgung geworden. Während die Regierung plante, 98–99 % der Region mit herkömmlicher Glasfaser abzudecken, blieben die verbleibenden Teile aufgrund schwierigen Geländes und hoher Kosten problematisch.

Eine effizientere Lösung als herkömmliche Technologien

Der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, lobte die Zuverlässigkeit der Starlink-Technologie. Er betonte, dass sich das System bei der Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen in der Praxis bewährt habe. In Situationen, in denen die Kommunikationsinfrastruktur ausfiel, diente das Satelliten-Internet als einziges Kommunikationsmittel für Rettungskräfte und die Bevölkerung, was einer der Hauptgründe für die Zusammenarbeit mit SpaceX war.

Vertreter von SpaceX erklärten, dass der Starlink-Dienst den Nutzern eine niedrige Latenz und Geschwindigkeiten garantiert, die über den Anforderungen des Bundesstaates liegen. Insbesondere beträgt die Download-Geschwindigkeit mindestens 100 Mbps und die Upload-Geschwindigkeit 20 Mbps. Diese Werte sind ausreichend für den vollen Zugang zu Fernunterricht, Telemedizin und modernen digitalen Diensten.

Dieses Projekt ist Teil der umfassenden Reformen der US-Bundesregierung zur Internetanbindung abgelegener Gebiete. Während man sich früher ausschließlich auf Kabelverbindungen stützte, werden Satellitentechnologien nun als offizielle, staatlich geförderte Lösungen anerkannt. Dies erschließt neue Märkte für private Unternehmen wie SpaceX.

Diese Erfahrung könnte auch für die Bedingungen in Usbekistan von großer Bedeutung sein. Die Verlegung von Glasfaserkabeln in den bergigen und dünn besiedelten Gebieten des Landes erfordert hohe Investitionen. Wie das Beispiel Louisiana zeigt, kann die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und privaten Satellitenbetreibern der optimale Weg zur Entwicklung der digitalen Wirtschaft sein.

SpaceXStarlinkInternetTechnologieLouisiana
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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