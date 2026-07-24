Saudi-Prinz tot im Badezimmer eines Fünf-Sterne-Hotels aufgefunden

Saudi-Arabien Es wurde bekannt, dass ein entfernter Verwandter der Königsfamilie, der 29-jährige Prinz Abdullah bin Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, im renommierten Marriott-Hotel in London verstorben ist. Wie der „Telegraph“ berichtet, wurden die Einzelheiten des Vorfalls fast acht Monate lang nicht öffentlich gemacht.

Laut gerichtsmedizinischem Gutachten war der Alkoholgehalt im Blut des Prinzen um ein Vielfaches über dem Grenzwert. Zudem wurden Spuren von GHB, Cannabis, Xanax und anderen Beruhigungsmitteln in seinem Körper nachgewiesen. Experten gaben an, dass genau diese Mischung der Substanzen zum Herzstillstand führte.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Prinz das Hotel für einen einwöchigen Aufenthalt gebucht. Er wurde bewusstlos im Badezimmer aufgefunden, doch trotz der Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Es stellte sich heraus, dass er zuvor bereits eine Behandlung wegen Alkohol- und Drogenabhängigkeit absolviert hatte. Während der Untersuchung wurden keine Anzeichen für Mord, Fremdeinwirkung oder Suizid festgestellt. Das offizielle Fazit lautet, dass der Tod durch einen Herzstillstand infolge des gleichzeitigen Konsums von Alkohol und mehreren psychoaktiven Substanzen verursacht wurde.