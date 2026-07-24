Wie viel hat David Beckham durch die WM 2026 verdient?

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Wie viel hat David Beckham durch die WM 2026 verdient?

Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän David Beckham hat laut einem Bericht der Marca während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rund 25 Millionen US-Dollar durch Werbekampagnen verdient.

Berichten zufolge war Beckham in Werbekampagnen von mindestens 11 bekannten Marken zu sehen. Er bewarb eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, von Chips und Bier bis hin zu Bankdienstleistungen.

Seine Einnahmen aus der Werbung übertrafen sogar die Gagen berühmter Künstler, die bei der Weltmeisterschaft auftraten. So verdiente die Sängerin Shakira, die bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier auftrat, 20 Millionen Dollar, während Justin Bieber, der in der Halbzeitpause des Finales sang, ein Honorar von 16 Millionen Dollar erhielt.

David BeckhamFußball-WeltmeisterschaftFußballMarketingPromi-Einkommen
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