Manchester United bietet 40 Mio. Euro für BVB-Verteidiger

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Waldemar Anton könnte seine Karriere in der englischen Premier League fortsetzen. Laut The Mirror bereitet Manchester United ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro vor, um den deutschen Verteidiger zu verpflichten. Scouts des Klubs haben den Spieler mehrfach live beobachtet. Goal.com berichtet .

Manchester-United-Trainer Michael Carrick stuft die Verstärkung der Abwehrreihe als Priorität ein. Da die Stammverteidiger Matthijs de Ligt und Lisandro Martínez häufig verletzt ausfallen, hat die Klubführung Anton als Hauptziel ausgemacht. Zuvor hatten auch Aston Villa und Atlético Madrid Interesse an dem Spieler bekundet.

Borussia Dortmund hat jedoch nicht die Absicht, seinen Leistungsträger abzugeben. Niko Kovačs Kader hat Abwehrprobleme: Niklas Süle hat seine Karriere beendet, und Emre Can fällt mit einer schweren Verletzung aus. Dennoch könnte das große Interesse an dem 29-jährigen Verteidiger zu einer der Hauptgeschichten des Transferfensters werden.

Waldemar Anton bereitet sich derzeit mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft vor. Julian Nagelsmann plant, ihn nicht nur in der Innenverteidigung, sondern bei Bedarf auch als Rechtsverteidiger einzusetzen. Der aktuelle Vertrag des Spielers mit Dortmund läuft bis 2028.