Declan Rice, der für 105 Millionen Pfund vom Londoner FC Arsenal verpflichtet wurde, gilt heute nicht nur als einer der stärksten Mittelfeldspieler der englischen Premier League, sondern des gesamten Weltfußballs. Der Wechsel von West Ham zu den "Gunners" markierte einen Wendepunkt in seiner Karriere und steigerte sein Spielniveau erheblich. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Terry Butcher, lobte in einem Interview mit Goal.com das Wachstum von Rice. Seiner Meinung nach erfordert ein so großer Transfer und der Wechsel zu einem prestigeträchtigen Verein, dass der Spieler mental und physisch eine völlig neue Ebene erreicht. Aus eigener Erfahrung betonte Butcher, dass der Druck und der Wettbewerb in großen Clubs einen Spieler dazu zwingen, härter an sich zu arbeiten.

Während Rice zuvor hauptsächlich als defensiver Mittelfeldspieler oder Verteidiger gesehen wurde, hat er sich im System von Arsenal zu einem echten "Box-to-Box"-Spieler entwickelt. Inzwischen ist er nicht nur beim Abfangen gegnerischer Angriffe, sondern auch bei Vorlagen und Standards eine zentrale Waffe seines Teams. Seine Vielseitigkeit passt perfekt zum Stil von Mikel Arteta.

Der Weg zur Kapitänsbinde und neue Verantwortung

Laut Terry Butcher ist Declan Rice der würdigste Kandidat, in Zukunft die Kapitänsbinde von Harry Kane in der englischen Nationalmannschaft zu übernehmen. Seine Führungsqualitäten und sein Charakter auf dem Platz haben ihn zum Motor der Mannschaft gemacht. Der Wechsel von einem Mittelfeldclub wie West Ham zu Arsenal, einem Titelanwärter, hat seine Mentalität gestärkt.

"Wenn man für West Ham spielt, wissen die Gegner, dass sie einen schlagen können. Aber wenn man im Arsenal-Trikot aufläuft, will jeder gewinnen, was 100 Prozent Einsatz in jedem Zweikampf erfordert", sagt Butcher. Seiner Meinung nach gehört Rice bereits zu den Elite-Fußballern, die ein Anwärter auf den Ballon d'Or sein könnten.

Der mittlerweile 27-jährige Mittelfeldspieler verfolgt große Ziele, nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch international. Seine Chancen, mit Arsenal die Premier League und mit England die Weltmeisterschaft zu gewinnen, werden hoch eingeschätzt. Der Erfolg des jungen Mannes, der einst aus der Chelsea-Akademie entlassen wurde, dient als Vorbild für viele junge Fußballer.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Rekordsumme von Arsenal voll ausgezahlt hat. Declan Rice hat nicht nur die Probleme im Zentrum gelöst, sondern spielt auch eine wichtige Rolle beim Aufbau einer Siegermentalität im Team. Sein Transfer ist ein glänzendes Beispiel dafür, wie ein richtig gewähltes Projekt und das Vertrauen eines Trainers einen Spieler im modernen Fußball verändern können.