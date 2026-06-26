Asus präsentiert weltweit teuersten Mini-PC: Preis entspricht einem Elektroauto

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Asus präsentiert weltweit teuersten Mini-PC: Preis entspricht einem Elektroauto

Asus, bekannt im Computermarkt für seine Hochleistungsgeräte, hat anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Marke Republic of Gamers (ROG) ein exklusives Mini-PC-Modell vorgestellt. Das Gerät mit dem Namen ROG NUC 20th Anniversary Edition erregte in der Technologiewelt nicht nur durch seine kompakten Maße, sondern auch durch seinen Rekordpreis Aufmerksamkeit. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurde diese Jubiläumsausgabe auf dem chinesischen Markt für 44.000 Yuan bzw. etwa 6.480 US-Dollar angeboten. Zum Vergleich: Für diesen Betrag kann man in China ein kompaktes Elektroauto für die Stadt erwerben. Der hohe Preis wird durch die limitierte Stückzahl und die integrierten neuesten technologischen Entwicklungen erklärt.

Beispiellose Leistung und exklusives Design

Der neue Mini-PC besitzt ein halbtransparentes Gehäuse in einer Kombination aus Schwarz und Gold mit einem Volumen von nur 3 Litern. Im Inneren befinden sich ein 24-Kern Intel Core Ultra 9 290HX Plus CPU sowie eine NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit 24 GB GDDR7 Speicher. Solche technischen Daten bedeuten eine beispiellose Leistung für das Mini-PC-Segment.

Die wichtigsten technischen Daten des Geräts sind:

  • 64 GB RAM (DDR5-6400), erweiterbar auf 128 GB;
  • 2 TB PCIe Gen6 NVMe SSD Speicher;
  • Kühlsystem bestehend aus einer Vapor Chamber und drei Lüftern;
  • Stromversorgung über ein externes Netzteil mit 380 W.
Die Asus-Ingenieure haben zudem besonderes Augenmerk auf die Ergonomie gelegt. Im Lieferumfang ist ein spezieller abnehmbarer Sockel enthalten, der mithilfe eines integrierten Beschleunigungssensors die horizontale oder vertikale Position des Computers erkennt und die Systemarbeit anpasst. Dies ermöglicht dem Benutzer eine maximale Platzersparnis auf dem Schreibtisch.

Moderne Schnittstellen und Konnektivität

Trotz der geringen Größe ist der ROG NUC 20th Anniversary Edition mit einer Vielzahl von Anschlüssen ausgestattet. Auf der Vorderseite befinden sich USB-A, USB-C und ein Audio-Anschluss, während die Rückseite Thunderbolt 4, vier USB-A (10 Gbps), zwei HDMI 2.1 und zwei DisplayPort 2.1 Ports bietet. Zudem ist ein 2.5G Ethernet-Netzwerk vorgesehen.

Für die drahtlose Kommunikation sind Intel Killer Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 Module zuständig, was maximale Geschwindigkeiten bei Online-Spielen und großen Datentransfers gewährleistet. Experten zufolge ist dieses Modell nicht für die Massennutzung, sondern ein symbolisches Produkt für Markenbegeisterte und Sammler gedacht.

Dieser Mini-PC kann problemlos nicht nur für Spiele, sondern auch für komplexe Grafikbearbeitung und die Arbeit mit AI-Algorithmen eingesetzt werden. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über den weltweiten Verkauf und die Preise in anderen Regionen.

AsusROGMini PCTechnologieNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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