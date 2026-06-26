Hunderte Lautsprecher auf geheimnisvollem Berg gefunden: Was ist der Grund?

Eine Mutter und ihre Tochter, die auf dem berühmten Mount Shasta in Kalifornien, USA, wanderten, stießen auf eine unerwartete Situation. Während sie nach der Quelle seltsamer und unheimlicher Geräusche im Wald suchten, entdeckten sie hunderte solarbetriebene Bluetooth-Lautsprecher.

Carrie Ann Snur und ihre Tochter Jordan waren zu Pferd unterwegs, als sie schreiähnliche Geräusche aus den Bäumen hörten. Als sie den Weg verließen und in das Gebüsch gingen, waren sie erstaunt, Lautsprecher am Boden zu finden.

Es stellte sich heraus, dass es im oberen Teil des Berges noch mehr solcher Geräte gab. Die meisten Lautsprecher gaben weißes Rauschen (white noise) von sich, während einige religiöse Predigten über „Erlösung“ und wiederholte Phrasen abspielten.

Snur schätzt, dass sich etwa 100 bis 200 Lautsprecher in dem Gebiet befanden. Zu welchem Zweck sie installiert wurden, ist jedoch bisher unbekannt.

Einige bringen diesen Vorfall mit den berühmten Lemuria-Legenden über den Mount Shasta in Verbindung. Den Mythen zufolge gibt es unter dem Berg eine geheimnisvolle Untergrundstadt namens Telos, in der Nachfahren einer verlorenen Zivilisation leben.

Die Videos lösten in den sozialen Netzwerken große Diskussionen aus. Viele waren schockiert darüber, dass so viele elektronische Geräte mitten in der Natur installiert wurden.

Eine spätere Untersuchung ergab, dass sich die Lautsprecher nicht auf staatlichem Grund, sondern auf einem angrenzenden Privatgrundstück befanden. Ihr genauer Zweck wurde jedoch immer noch nicht offengelegt.