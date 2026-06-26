Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf den Spielfeldern der USA, Mexikos und Kanadas ausgetragen wird, geht nicht nur durch schöne Tore, sondern auch durch unerwartete Negativrekorde in die Geschichte ein. Der historische Rekord für die meisten Eigentore in der Endrunde einer Weltmeisterschaft wurde bei diesem Turnier offiziell eingestellt!

Das Tor, das den Rekord einstellte: Niederlande gegen Tunesien

Das Spiel zwischen den Niederlanden und Tunesien in Gruppe F (3:1) führte zur Aktualisierung dieses Rekords. Bereits in der 3. Spielminute erzielte der tunesische Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri unglücklich ein Eigentor.

Diese unerwartete Situation wurde bei der WM 2026 als genau das 12. Eigentor in die Geschichte eingetragen.

Auch Abduvohid Nematov steht auf der Liste

Das Interessanteste und Schmerzhafteste daran ist, dass auch der talentierte Torhüter der usbekischen Nationalmannschaft, Abduvohid Nematov, auf der Liste der Eigentorschützen steht. Im intensiven Spiel gegen Portugal prallte der Ball unglücklich von unserem erfahrenen Torhüter ab und landete im eigenen Netz. Dennoch gehört das zum Fußball dazu, und niemand ist vor solchen Situationen gefeit.

Die vollständige Liste der „Pechvögel“ der WM 2026

Hier sind die 12 Spieler, die mit ihren Eigentoren bei dieser Weltmeisterschaft zu diesem historischen Rekord „beigetragen“ haben:

Mahmoud Abunada (Katar)

Yazan Al-Arab (Jordanien)

Mohammed Al-Mannai (Katar)

Hassan Al-Tambakti (Saudi-Arabien)

Cameron Burgess (Australien)

Damian Bobadilla (Paraguay)

Yassine Bounou (Marokko)

Miro Muheim (Schweiz)

Abduvohid Nematov (Usbekistan)

Ellyes Skhiri (Tunesien)

Mohamed Hany (Ägypten)

Aymen Hussein (Irak)

Ein wichtiges Spiel steht bevor!

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes und entscheidendes Gruppenspiel in Gruppe K am 23. Juni gegen die Demokratische Republik Kongo. Dieses wichtige Duell beginnt um 04:30 Uhr Taschkenter Zeit. Wir wünschen unseren Vertretern für das kommende Spiel nur den Sieg!