TikTok hört auf, nur ein soziales Netzwerk zu sein: Plattform wird zur Super App

TikTok, mit Milliarden von Nutzern weltweit, entwickelt sich von seinem traditionellen Status als Kurzvideo-Dienst zu einer „Super App“, die alle digitalen Bedürfnisse an einem Ort vereint. In letzter Zeit hat das Unternehmen begonnen, nicht nur Unterhaltungsinhalte, sondern auch E-Commerce, Karten, eine Suchmaschine und sogar Finanzdienstleistungen zu integrieren. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten meldet.

Diese Änderung in der Strategie von TikTok ähnelt stark dem Modell der chinesischen WeChat-App. WeChat vereint ein soziales Netzwerk, einen Messenger, ein Zahlungssystem und einen App-Store. Auch TikTok möchte verhindern, dass Nutzer zwischen verschiedenen Apps wechseln, und strebt an, alle Vorgänge innerhalb einer einzigen Plattform zu ermöglichen. Zamin.uz berichtet dies unter Bezugnahme auf internationale Technologiepublikationen.

Möglichkeiten zur Reise- und Hotelbuchung

Kürzlich hat die Plattform den Dienst TikTok GO eingeführt. Diese Neuerung ermöglicht es Nutzern, über interessante Videos nicht nur neue Orte zu entdecken, sondern auch Hotels und touristische Ziele direkt in der App zu buchen. Während Nutzer früher ein Reisevideo ansahen und dann über Google oder andere Dienste nach Tickets suchten, findet dieser gesamte Prozess nun innerhalb von TikTok statt.

Dieser Schritt bedeutet, dass TikTok in direkten Wettbewerb mit den Kernbereichen von Google tritt — Search und Google Maps. Während die jüngere Generation TikTok bereits als Suchmaschine nutzt, wird erwartet, dass die nun dort durchgeführten Transaktionen den Umsatz der Plattform drastisch steigern werden.

Integration von Sport- und Unterhaltungsinhalten

Auch für Sportfans schafft die Plattform besondere Annehmlichkeiten. Im Rahmen des TikTok GamePlan-Projekts wurde ein spezieller Hub für die FIFA-Weltmeisterschaft eingerichtet. Dort können Nutzer Spielpläne, Turniertabellen, Live-Ergebnisse und exklusive Aufnahmen sehen. Zudem wurden Partnerschaften mit großen Ligen wie MLS und MLB geschlossen, um die Popularität von Sportinhalten zu gewährleisten.

Die Hauptphasen der Entwicklung der Plattform zur „Super App“ umfassen Folgendes:

Ein direktes Verkaufssystem über TikTok Shop;

Interaktive Karten zum Finden lokaler Orte;

Eine Sammlung von Spielen und Unterhaltungs-Apps;

Einführung von Finanztransaktionen durch den Erwerb einer Fintech-Lizenz.

Obwohl TikTok in den USA in eine neue Eigentümerstruktur übergegangen ist, bleibt seine globale Entwicklungsstrategie unverändert. Experten zufolge ist es noch fraglich, wie erfolgreich das Modell der „Super App“ auf dem westlichen Markt sein wird, aber TikTok ist der Kandidat mit dem größten Potenzial in diesem Bereich.