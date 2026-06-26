Eine neue Ära im KI-Wettlauf: US-Regierung kontrolliert GPT-5.6 und andere Modelle

Der Wettbewerb zwischen den zwei Giganten der Welt der künstlichen Intelligenz — OpenAI und Anthropic — hat nun eine völlig neue Stufe erreicht. Es geht nicht mehr nur um technologische Überlegenheit, sondern um das Überleben unter staatlicher Kontrolle. Die US-Regierung hat begonnen, eine strikte Kontrolle über die Veröffentlichung der fortschrittlichsten AI-Modelle für die Öffentlichkeit zu etablieren, was die Zukunft der gesamten Branche gefährden könnte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet es heißt.

Kürzlich wurden die Modelle Fable und Mythos von Anthropic durch die Regierung gestoppt. Nun wird erwartet, dass auch das erwartete neue GPT-5.6 Modell von OpenAI ein ähnliches Schicksal erleidet. Laut The Information wird dieses Modell nur einem begrenzten Kreis von Kunden zur Verfügung gestellt, und für jeden Nutzer ist eine separate Genehmigung der Regierung erforderlich. Während Sam Altman schätzt, dass dieser Prozess einige Wochen dauern wird, zeigt die Erfahrung von Anthropic, dass sich dieser Zeitraum auf Monate erstrecken könnte.

Kontrolle und wirtschaftliche Risiken

Eine solche staatliche Intervention könnte ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für AI-Labore sein. Die Verzögerung des Markteintritts neuer Systeme, in die Milliarden von Dollar investiert wurden, senkt die Rentabilität der Unternehmen. Dies wirkt sich wiederum negativ auf den Bau von Rechenzentren und die Entwicklung der technologischen Infrastruktur aus. Wenn der Prozess so fortschreitet, ist es nicht überraschend, dass es in der gesamten Branche zu einer Stagnation kommen könnte.

Derzeit befinden sich OpenAI und Anthropic in der gleichen problematischen Situation. In Branchenkreisen werden verschiedene Vorwürfe laut: Einige beschuldigen Anthropic, Konkurrenten durch Regulierungen zu ersticken, während andere vermuten, dass die OpenAI-Führung versucht, sich politisch zu vernetzen, um Rivalen aus dem Markt zu drängen. Die Situation ist jedoch weitaus ernster geworden als ein persönlicher Wettbewerb.

Sicherheitsfragen und zukünftige Schritte

Obwohl die US-Regierung beabsichtigt, die Modelle zu prüfen, fehlt es den Regulierungsbehörden derzeit an ausreichender Erfahrung und technischen Kapazitäten, um solch komplexe Systeme zu testen. Vor allem wurden noch keine klaren Kriterien entwickelt, vor welchen Risiken sich die Regierung genau schützen will. Dennoch bilden die Fähigkeiten der AI in den Bereichen Cybersicherheit und biologische Risiken die Grundlage für staatliche Besorgnisse.

Branchenexperten, darunter Dean Ball, der voraussichtlich bald zum OpenAI-Team stoßen wird, sind der Meinung, dass sich die Branchenvertreter in folgenden Richtungen zusammenschließen sollten:

Unabhängigen Expertengruppen das Vertrauen bei der Steuerung der Kontrollprozesse schenken;

Die optimalsten Regulierungsoptionen unterstützen, anstatt gegen jede neue Regel zu kämpfen;

AI nicht als Interesse einzelner Unternehmen, sondern als gesamte Industrie schützen;

Sicherheitsfragen nicht als Waffe gegen Wettbewerber einsetzen.

AI-Modelle haben ein Niveau erreicht, auf dem ihre Fähigkeiten nun direkte politische und internationale Auswirkungen haben. Um diese Folgen abzumildern und den technologischen Fortschritt fortzusetzen, sind die Branchenvertreter gefordert, den Wettbewerb beiseite zu schieben und kollektiv zu handeln. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die AI-Industrie zu einer solchen Zusammenarbeit fähig ist.